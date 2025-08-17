Social

Tragerea Loto, 17 august 2025. Peste 10 milioane de euro puse în joc. Numerele câștigătoare

Tragerea Loto, 17 august 2025. Peste 10 milioane de euro puse în joc. Numerele câștigătoareLoto. Sursa foto: Pixabay
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Tragerea Loto, 17 august 2025. Loteria Română pune în joc premii importante la noilor extrageri de la  Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Loteria Română a comunicat că extragerile programate pentru duminică vin cu premii semnificative la toate categoriile de joc. Rezultatele tragerilor de duminică vor fi disponibile pe site-ul evz.ro.

Tragerea Loto, 17 august 2025. Numerele câștigătoare

  • Loto 6/49:
  • Joker:
  • Loto 5/40:
  • Noroc:
  • Noroc Plus:
  • Super Noroc:

La Loto 6/49, categoria I înregistrează un report de peste 21,55 milioane de lei, ceea ce echivalează cu aproximativ 4,25 milioane de euro. Totodată, și la jocul Noroc se anunță un câștig substanțial, suma cumulată depășind 2,61 milioane de lei.

Premiu de peste 21,55 milioane de lei reportat la Loto 6/49

La Loto 6/49 fondul de câștiguri la categoria I a rămas neadjudecat. Astfel, reportul acumulat depășește suma de 21,55 milioane de lei, potrivit informațiilor furnizate de Loteria Română. Este cel mai mare report din ultima perioadă pentru această categorie.

La Loto 6/49, categoria I înregistrează un report impresionant, care depășește 21,55 milioane de lei, echivalentul a peste 4,25 milioane de euro, ceea ce transformă această categorie într-una dintre cele mai atractive pentru jucători.

Dacia Logan revine sub un nou nume. Unde va fi produs primul model
Dacia Logan revine sub un nou nume. Unde va fi produs primul model
Pacienții vor putea raporta situațiile în care au fost îndrumați abuziv către servicii medicale private
Pacienții vor putea raporta situațiile în care au fost îndrumați abuziv către servicii medicale private
Tragerea Loto

Tragerea Loto. Sursa foto: Pixabay

Și la jocul Noroc miza este ridicată: reportul cumulat a ajuns la peste 2,61 milioane de lei, adică aproape 516.000 de euro, menținând interesul participanților pentru această variantă de joc.

La Joker, premiile ating valori record. La categoria I, reportul a depășit pragul de 28,54 milioane de lei, echivalentul a mai bine de 5,63 milioane de euro.

De asemenea, la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 222.100 de lei, ceea ce înseamnă aproape 43.800 de euro, oferind astfel șanse suplimentare de câștig semnificative.

Tragerea Loto: premii la categoriile Super Noroc și Noroc

La Noroc Plus, premiul de la categoria I a ajuns la peste 1,4 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 277.900 de euro.

Și Loto 5/40 propune câștiguri tentante: la categoria I, reportul depășește 792.200 de lei (circa 156.400 de euro), în timp ce la categoria a II-a, jucătorii pot spera la un premiu acumulat de peste 84.900 de lei.

La Super Noroc, suma pusă în joc la prima categorie trece de 156.300 de lei, ceea ce înseamnă aproximativ 30.800 de euro.

Pe data de 11 mai 2025 a fost câștigat cel mai recent mare premiu la Loto 6/49, în valoare de aproximativ 1,96 milioane de euro. Biletul câștigător a fost jucat prin intermediul aplicației AmParcat.ro și a inclus două variante simple la Loto 6/49, alături de o variantă la jocul Noroc, informează loto.ro.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:10 - Tenis. Sinner și Alcaraz, adversari în finala de la Cincinnati
14:01 - Gigi Becali susține măsurile Guvernului Bolojan
13:54 - Tragerea Loto, 17 august 2025. Peste 10 milioane de euro puse în joc. Numerele câștigătoare
13:41 - Dacia Logan revine sub un nou nume. Unde va fi produs primul model
13:35 - Râsul reduce semnificativ anxietatea și îmbunătățește satisfacția față de viață
13:28 - Meta continuă schimbările la nivelul diviziei de inteligență artificială. Ar putea urma noi concedieri

Proiecte speciale