Tragerea Loto, 17 august 2025. Peste 10 milioane de euro puse în joc. Numerele câștigătoare

Tragerea Loto, 17 august 2025. Loteria Română pune în joc premii importante la noilor extrageri de la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Loteria Română a comunicat că extragerile programate pentru duminică vin cu premii semnificative la toate categoriile de joc. Rezultatele tragerilor de duminică vor fi disponibile pe site-ul evz.ro.

La Loto 6/49, categoria I înregistrează un report de peste 21,55 milioane de lei, ceea ce echivalează cu aproximativ 4,25 milioane de euro. Totodată, și la jocul Noroc se anunță un câștig substanțial, suma cumulată depășind 2,61 milioane de lei.

Pe data de 11 mai 2025 a fost câștigat cel mai recent mare premiu la Loto 6/49, în valoare de aproximativ 1,96 milioane de euro. Biletul câștigător a fost jucat prin intermediul aplicației AmParcat.ro și a inclus două variante simple la Loto 6/49, alături de o variantă la jocul Noroc, informează loto.ro.