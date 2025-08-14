Social

Tragerea Loto, 14 august: Report la 6/49, categoria I, de peste 4,09 milioane de euro. Numerele câștigătoare

Numerele câștigătoare
Tragerea Loto, 14 august. Loteria Română organizează joi noi extrageri pentru jocurile 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Noua tragere vine după ce duminică, 10 august, au fost înregistrate 30.482 de câștiguri, valoarea totală a premiilor acordate depășind 2,17 milioane de lei. Rezultatele tragerilor de joi vor fi disponibile site-ul evz.ro, începând cu ora 18:30.

Tragerea Loto, 14 august:  Report la 6/49, categoria I, de peste 4,09 milioane de euro

Numerele câștigătoare de joi, 14 august 2025:

  • Loto 6/49: 
  • Noroc: 
  • Joker: 
  • Noroc Plus:
  • Loto 5/40: 
  • Super Noroc: 

Conform calendarului stabilit de Loteria Română, tragerile loto au loc în mod regulat în fiecare joi și duminică.

Pentru Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 20,74 milioane de lei, echivalentul a peste 4,09 milioane de euro.

În ceea ce privește categoria Noroc, reportul cumulat depășește suma de 2,48 milioane de lei, adică peste 489.300 de euro.

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 28,22 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 5,56 milioane de euro. Pentru categoria a II-a a aceluiași joc, suma acumulată depășește 151.400 de lei, adică peste 29.800 de euro.

Tragerea Loto, 21 iulie

Tragerea Loto. Sursa foto: Pixabay

În ceea ce privește Noroc Plus, la categoria I, premiul pus în joc depășește 1,38 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 272.100 de euro.

La tragerea Loto 5/40, la categoria I, s-a acumulat un report de peste 712.200 de lei, echivalentul a aproximativ 140.400 de euro. La categoria a II-a, suma reportată depășește 44.900 de lei.

La Super Noroc, la categoria I, valoarea reportului a trecut de 151.100 de lei, adică mai mult de 29.800 de euro.

Ultimul mare câștig la Loto 6/49: premiu de aproape 2 milioane de euro

Cel mai recent premiu de categorie I la Loto 6/49 a fost adjudecat în data de 11 mai 2025, având o valoare de aproximativ 1,96 milioane de euro. Câștigul a fost obținut printr-un bilet completat online, utilizând aplicația AmParcat.ro.

Jucătorul a mizat pe două variante simple la Loto 6/49, alături de o variantă la Noroc. Acesta este cel mai recent caz în care premiul cel mare a fost acordat, evidențiind interesul tot mai mare pentru platformele digitale în rândul jucătorilor.

Dar primul premiu major al anului a fost acordat la extragerea din 30 martie, când un jucător din Timișoara a reușit să ghicească toate cele șase numere norocoase.

Suma câștigată atunci s-a ridicat la aproximativ 6,3 milioane de euro. După reținerea impozitului legal, câștigătorul a rămas cu circa 3,8 milioane de euro, informează loto.ro.

