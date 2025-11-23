Monden

Tragedie pentru fanii Wake Forest și NBA. A murit la doar 54 de ani

Tragedie pentru fanii Wake Forest și NBA. A murit la doar 54 de ani
Rodney Rogers, fost jucător profesionist de baschet în NBA și figură emblematică a programului colegial de la Wake Forest University, a încetat din viață pe 21 noiembrie 2025, la vârsta de 54 de ani. Anunțul a fost făcut de familia sa printr-un comunicat transmis de NBPA (Asociația Jucătorilor din NBA).

Viața și cariera lui Rodney Rogers

Rogers s-a născut pe 20 iunie 1971, în Durham, Carolina de Nord, și a fost supranumit „Durham Bull” în perioada liceului datorită forței și prezenței sale fizice.

A urmat cursurile Wake Forest University între 1990 și 1993, unde a avut o carieră remarcabilă. În 1991, a fost numit ACC „Rookie of the Year”, iar în 1993, „Player of the Year”. Tricoul său cu numărul 54 a fost ulterior retras de universitate.

În 1993, Rogers a fost ales pe locul 9 în draftul NBA de către Denver Nuggets. În cei 12 ani de carieră în NBA, a evoluat la mai multe echipe: Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Phoenix Suns, Boston Celtics, New Jersey Nets, New Orleans Hornets și Philadelphia 76ers.

Cel mai notabil moment al său în NBA a fost în sezonul 1999–2000, când juca pentru Phoenix Suns și a câștigat premiul „Sixth Man of the Year” pentru cel mai bun jucător de rezervă.

În total, a acumulat peste 9.400 de puncte în cariera sa, cu medii de 10,9 puncte și 4,5 recuperări pe meci.

Accidente și provocări personale

Viața lui Rogers a suferit o schimbare majoră în 2008, când, pe 28 noiembrie, a fost implicat într-un accident cu ATV.

În urma impactului, a suferit leziuni grave la măduva spinării, rămânând paralizat de la umeri în jos. A fost transportat la Centrul Medical Duke și ulterior la Shepherd Center din Atlanta, specializat în tratamentul leziunilor medulare.

rodney rogers

rodney rogers / sursa foto: X

După accident, Rogers a fondat Rodney Rogers Foundation, o organizație dedicată susținerii persoanelor cu leziuni ale măduvei spinării.

NBPA a menționat că Rogers a fost „o lumină — pozitiv, motivat și plin de tărie calmă”, subliniind impactul său asupra comunității sportive.

Moartea și moștenirea lui Rogers

Familia sa a declarat că Rogers a murit „în pace”, înconjurat de cei dragi, iar decesul este legat de „cauze naturale asociate leziunii la măduva spinării” pe care o purta din 2008.

Wake Forest University a evidențiat contribuția sa semnificativă la ascensiunea programului de baschet al echipei, prin talent și prin exemplul personal.

Fostul său antrenor, Dave Odom, l-a descris drept unul dintre cei mai buni jucători din istoria ACC și un om cu „resiliență extraordinară”.

În 2022, universitatea i-a acordat Distinguished Alumni Award și o diplomă onorifică pentru impactul său social și cariera sportivă.

Rogers este supraviețuit de soția sa, Faye, copiii săi — Roddreka, Rydiah și Rodney II — precum și de Devonte și Eric Hipolito. Mama sa, Estelle Spencer, îi rămâne de asemenea alături.

