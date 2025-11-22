International

Tristețe uriașă în Italia. A murit Ornella Vanoni, vocea care a cucerit generații întregi

Comentează știrea
Tristețe uriașă în Italia. A murit Ornella Vanoni, vocea care a cucerit generații întregiOrnella Vanoni / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Cântăreața italiană Ornella Vanoni, una dintre cele mai longevive și influente voci ale muzicii pop italiene, a murit vineri, la vârsta de 91 de ani, în urma unui stop cardiac survenit la domiciliul său din Milano.

Vestea dispariției sale a generat un val de omagii în întreaga Italie, unde artista a fost considerată o veritabilă instituție culturală, cu o carieră ce s-a întins pe mai bine de șase decenii.

Decesul a fost confirmat de presa italiană, iar reacțiile din lumea culturală și politică nu au întârziat să apară.

Ministrul italian al culturii, Alessandro Giuli, a transmis un mesaj în care a salutat impactul major al artistei asupra culturii italiene moderne:

De la fotbal de top la afaceri eșuate. Aventurile financiare ale lui Cristi Chivu
De la fotbal de top la afaceri eșuate. Aventurile financiare ale lui Cristi Chivu
Legendarul Andre Agassi a urât tenisul. Campion, după o copilărie plină de abuzuri provocate de tată
Legendarul Andre Agassi a urât tenisul. Campion, după o copilărie plină de abuzuri provocate de tată

„Ornella Vanoni a fost una dintre cele mai originale și rafinate artiste ale țării. Vocea unică și abilitatea interpretativă de neegalat au lăsat o moștenire uriașă în istoria cântecului, teatrului și divertismentului italian.”

Carieră și începuturi artistice

Ornella Vanoni s-a născut pe 22 septembrie 1934 la Milano și și-a început traseul artistic pe scena teatrală în 1956, după ce a urmat cursurile Academiei de Arte Dramatice de la Piccolo Teatro, sub îndrumarea celebrului regizor Giorgio Strehler.

La finalul anilor ’50, artista a câștigat notorietate interpretând canzoni della mala – cântece inspirate din lumea interlopă milaneză –, ceea ce i-a adus și porecla de cantante della mala.

Ornella Vanoni

Ornella Vanoni / sursa foto: dreamstime.com

Anii ’60 au marcat începutul unei cariere muzicale spectaculoase. Hituri precum Senza fine și Che cosa c’è, compuse de Gino Paoli, i-au consolidat poziția în industria muzicală italiană. În 1964, Vanoni a câștigat Festivalul Cântecului Napolitan cu piesa Tu si na cosa grande, un moment definitoriu pentru cariera sa.

Participări și recunoaștere internațională

Pe parcursul carierei, Ornella Vanoni a participat de opt ori la Festivalul de Muzică de la Sanremo. A obținut locul al doilea în 1968 cu piesa Casa Bianca și s-a clasat pe locul al patrulea în trei ediții diferite, în 1967, 1970 și 1999.

Printre piesele care au făcut-o cunoscută publicului tânăr se numără L'appuntamento, inclusă pe coloana sonoră a filmului Ocean's Twelve.

De-a lungul vieții, artista a vândut peste 55 de milioane de discuri, fiind recunoscută atât pentru calitățile vocale, cât și pentru talentul interpretativ.

Vanoni a rămas activă pe scenă până la vârste înaintate, demonstrând o dedicare constantă față de muzică și public.

Decesul Ornellei Vanoni a stârnit reacții emoționante din partea fanilor și a personalităților din Italia. Mulți au subliniat contribuția sa majoră la cultura muzicală și teatrală, evidențiind influența pe care a avut-o asupra generațiilor de artiști care i-au urmat. Cariera sa de peste șase decenii rămâne un reper în istoria muzicii italiene.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:36 - De la fotbal de top la afaceri eșuate. Aventurile financiare ale lui Cristi Chivu
19:28 - Adrian Năstase a avut nevoie de o operație dificilă. Intervenție chirugicală la un spital din București
19:16 - Cori Grămescu spune „Da” în America. Cum arată ziua ei de vis
19:03 - Legendarul Andre Agassi a urât tenisul. Campion, după o copilărie plină de abuzuri provocate de tată
18:58 - Cum construiește Plexus România succesul pe termen lung
18:49 - Ilie Bolojan: E simplu să demisionezi, să dezertezi, dar e mai greu să faci ceea ce trebuie

HAI România!

Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”
Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”
Dr Alexandra Stănescu, la Gala Capital „Medicina de familie este poarta de intrare a pacienților”
Dr Alexandra Stănescu, la Gala Capital „Medicina de familie este poarta de intrare a pacienților”

Proiecte speciale