Tristețe uriașă în Italia. A murit Ornella Vanoni, vocea care a cucerit generații întregi

Cântăreața italiană Ornella Vanoni, una dintre cele mai longevive și influente voci ale muzicii pop italiene, a murit vineri, la vârsta de 91 de ani, în urma unui stop cardiac survenit la domiciliul său din Milano.

Vestea dispariției sale a generat un val de omagii în întreaga Italie, unde artista a fost considerată o veritabilă instituție culturală, cu o carieră ce s-a întins pe mai bine de șase decenii.

Decesul a fost confirmat de presa italiană, iar reacțiile din lumea culturală și politică nu au întârziat să apară.

Ministrul italian al culturii, Alessandro Giuli, a transmis un mesaj în care a salutat impactul major al artistei asupra culturii italiene moderne:

„Ornella Vanoni a fost una dintre cele mai originale și rafinate artiste ale țării. Vocea unică și abilitatea interpretativă de neegalat au lăsat o moștenire uriașă în istoria cântecului, teatrului și divertismentului italian.”

Ornella Vanoni s-a născut pe 22 septembrie 1934 la Milano și și-a început traseul artistic pe scena teatrală în 1956, după ce a urmat cursurile Academiei de Arte Dramatice de la Piccolo Teatro, sub îndrumarea celebrului regizor Giorgio Strehler.

La finalul anilor ’50, artista a câștigat notorietate interpretând canzoni della mala – cântece inspirate din lumea interlopă milaneză –, ceea ce i-a adus și porecla de cantante della mala.

Anii ’60 au marcat începutul unei cariere muzicale spectaculoase. Hituri precum Senza fine și Che cosa c’è, compuse de Gino Paoli, i-au consolidat poziția în industria muzicală italiană. În 1964, Vanoni a câștigat Festivalul Cântecului Napolitan cu piesa Tu si na cosa grande, un moment definitoriu pentru cariera sa.

Pe parcursul carierei, Ornella Vanoni a participat de opt ori la Festivalul de Muzică de la Sanremo. A obținut locul al doilea în 1968 cu piesa Casa Bianca și s-a clasat pe locul al patrulea în trei ediții diferite, în 1967, 1970 și 1999.

Printre piesele care au făcut-o cunoscută publicului tânăr se numără L'appuntamento, inclusă pe coloana sonoră a filmului Ocean's Twelve.

De-a lungul vieții, artista a vândut peste 55 de milioane de discuri, fiind recunoscută atât pentru calitățile vocale, cât și pentru talentul interpretativ.

Vanoni a rămas activă pe scenă până la vârste înaintate, demonstrând o dedicare constantă față de muzică și public.

Decesul Ornellei Vanoni a stârnit reacții emoționante din partea fanilor și a personalităților din Italia. Mulți au subliniat contribuția sa majoră la cultura muzicală și teatrală, evidențiind influența pe care a avut-o asupra generațiilor de artiști care i-au urmat. Cariera sa de peste șase decenii rămâne un reper în istoria muzicii italiene.