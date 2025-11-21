Actorul Spencer Lofranco s-a stins fulgerător, la 33 de ani

Spencer Lofranco, actor canadian recunoscut pentru roluri în filme precum Gotti și Unbroken, a murit pe data de 18 noiembrie 2025, la vârsta de 33 de ani, potrivit mai multor surse, potrivit Forbes.

Cauza morții nu a fost încă stabilită, iar autoritățile din Columbia Britanică (Canada) au deschis o anchetă.

Informația despre deces a fost dată publicității de fratele său, Santino Lofranco, printr-o postare emoționantă pe Instagram. În mesajul său, Santino a scris:

Spencer Lofranco s-a născut pe 18 octombrie 1992, la Toronto, Ontario. Wikipedia+1 Și-a început cariera cinematografică în 2013, cu filmul At Middleton, o comedie romantică în care a jucat rolul lui Conrad Hartman.

În 2014, a obținut rolul principal în drama criminală Jamesy Boy, unde a interpretat personajul James Burns. Forbes

În același an, el a apărut în Unbroken, film regizat de Angelina Jolie, jucând rolul lui Harry Brooks.

Ulterior, Lofranco a lucrat în filme precum Dixieland (2015), King Cobra (2016), iar ultimul său rol pe marele ecran a fost în Gotti (2018), unde a interpretat pe John Gotti Jr., alături de John Travolta.

După retragerea din actorie, Lofranco a devenit activ ca artist stradal. Forbes Potrivit paginii sale de Facebook, el s-a mutat în 2021 la Surrey, în provincia Columbia Britanică. Forbes

În 2013, Lofranco a avut un incident legal: a fost implicat într-un accident hit-and-run cu un biciclist, care a suferit fracturi.

El a fost condamnat la 50 de zile de muncă în folosul comunității, doi ani de probă și a fost obligat să plătească despăgubiri de 161.000 dolari.

Un alt detaliu adus în atenție după moartea sa este ultima sa postare pe Instagram, datată 11 noiembrie 2025. În acel mesaj, Lofranco spunea:

„Ce e mai bun abia urmează.” Potrivit unor relatări media, el menționa și că urmează un procedeu de îndepărtare a unui tatuaj facial și îndemna urmăritorii să se aboneze la un cont online al său.

Vestea morții actorului a provocat un val de mesaje de condoleanțe în mediul online. Fanii și colegii de breaslă și-au exprimat tristețea și surprinderea prin mesaje pe rețele sociale, subliniind rolurile sale din filmele remarcabile și potențialul pe care mulți credeau că-l are.

Ancheta autorităților din Columbia Britanică continuă, iar detalii suplimentare despre circumstanțele morții lui Spencer Lofranco urmează să fie, cel mai probabil, comunicate în funcție de concluziile anchetei.