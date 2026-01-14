Tragedie într-un spital rusesc după moartea mai multor nou-născuți. Conducerea secției de terapie intensivă, reținută

Autoritățile din Rusia au anunțat reținerea medicului-șef și a șefului interimar al secției de terapie intensivă neonatală de la Spitalul de Maternitate nr. 1 din orașul Novokuznețk, după ce nouă nou-născuți au murit într-un interval de câteva săptămâni, potrivit agenției Reuters.

Informația a fost confirmată de Comitetul de Investigații al Federației Ruse și a fost relatată de agenția Reuters. Cazul a atras atenția publică și a generat o anchetă penală privind modul în care a fost acordată asistența medicală în unitatea respectivă.

Potrivit Comitetului de Investigații, bebelușii s-au născut între 1 decembrie și 12 ianuarie și au murit în timpul vacanței prelungite de Anul Nou din Rusia. Spitalul implicat se află în Novokuznețk, un oraș din sudul Siberiei cu aproximativ 500.000 de locuitori.

Autoritățile nu au făcut publice până acum cauzele medicale exacte ale deceselor. Reuters precizează că „nu a fost dezvăluit oficial până în prezent motivul pentru care nou-născuții au murit”. Ancheta penală este în desfășurare și vizează posibile fapte de neglijență în exercitarea atribuțiilor profesionale.

Comitetul de Investigații al Rusiei a transmis că cei doi medici sunt suspectați de „neglijență” și de „provocarea morții prin neglijență”. Purtătoarea de cuvânt a instituției, Svetlana Petrenko, a declarat:

„Medicul-șef și șeful secției de terapie intensivă au fost reținuți în dosarul penal legat de decesele sugarilor din Novokuznețk”.

Aceasta a mai precizat că bebelușii au murit „ca urmare a îndeplinirii necorespunzătoare de către suspecți a atribuțiilor lor oficiale și profesionale în organizarea și furnizarea îngrijirii medicale”.

Reuters notează că nu a fost posibil, la momentul publicării, să fie contactați cei doi medici sau avocații acestora.

Anchetatorii au făcut publice și imagini video care arată un bărbat escortat de poliție în cătușe, precum și un cadru medical care răspunde la întrebările anchetatorilor.

Ziarul rus Argumenty i Fakty a relatat că spitalul din Novokuznețk avea o reputație problematică și că ar fi primit cel puțin cinci avertismente din partea autorităților sanitare în perioada august–noiembrie a anului trecut. Alte instituții media ruse au publicat relatări personale ale unor femei care au născut în acest spital.

Conform Reuters, una dintre femei a afirmat că „brațul copilului ei a fost smuls în timpul nașterii și că bebelușul a murit”, iar o altă femeie a spus că „un medic a înjurat-o”.

Presa rusă a mai menționat că inspecțiile ar fi indicat lipsa unor medicamente pentru anumite afecțiuni. Agenția Reuters a precizat însă că „nu a putut verifica imediat aceste relatări”.

Profesorul Pavel Vorobiov, un medic rus cunoscut, a fost citat de Argumenty i Fakty comentând modul în care situația a fost gestionată.

El a spus: „La primul deces, ei – medicii și asistentele – ar fi trebuit să facă tot posibilul și să înceapă să ia măsuri… când nouă persoane au murit și toată lumea tace, se întâmplă ceva foarte ciudat”.

Declarația acestuia a fost redată de presă ca parte a reacțiilor din mediul profesional, în timp ce autoritățile continuă investigațiile.

Comitetul de Investigații nu a comunicat un termen pentru finalizarea cercetărilor și nici nu a oferit detalii suplimentare despre posibilele responsabilități individuale ale personalului medical implicat. Cazul rămâne în atenția autorităților judiciare și a presei din Rusia.