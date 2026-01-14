International

Tragedie într-un spital rusesc după moartea mai multor nou-născuți. Conducerea secției de terapie intensivă, reținută

Comentează știrea
Tragedie într-un spital rusesc după moartea mai multor nou-născuți. Conducerea secției de terapie intensivă, reținutămaternitatea din Novokuznetsk / sursa foto: Wikipedia
Din cuprinsul articolului

Autoritățile din Rusia au anunțat reținerea medicului-șef și a șefului interimar al secției de terapie intensivă neonatală de la Spitalul de Maternitate nr. 1 din orașul Novokuznețk, după ce nouă nou-născuți au murit într-un interval de câteva săptămâni, potrivit agenției Reuters.

Informația a fost confirmată de Comitetul de Investigații al Federației Ruse și a fost relatată de agenția Reuters. Cazul a atras atenția publică și a generat o anchetă penală privind modul în care a fost acordată asistența medicală în unitatea respectivă.

Contextul deceselor dintre 1 -12 decembrie

Potrivit Comitetului de Investigații, bebelușii s-au născut între 1 decembrie și 12 ianuarie și au murit în timpul vacanței prelungite de Anul Nou din Rusia. Spitalul implicat se află în Novokuznețk, un oraș din sudul Siberiei cu aproximativ 500.000 de locuitori.

Autoritățile nu au făcut publice până acum cauzele medicale exacte ale deceselor. Reuters precizează că „nu a fost dezvăluit oficial până în prezent motivul pentru care nou-născuții au murit”. Ancheta penală este în desfășurare și vizează posibile fapte de neglijență în exercitarea atribuțiilor profesionale.

Exclusiv. Uniunea Europeană dă testul lui Donald Trump. Ștefan Popescu: „Liderul SUA a demonstrat în acest an de zile că e coerent”
Exclusiv. Uniunea Europeană dă testul lui Donald Trump. Ștefan Popescu: „Liderul SUA a demonstrat în acest an de zile că e coerent”
Exclusiv. „Armata nu e ring de dans”. Generalul (r.) Mircea Chelaru, despre ce se întâmplă când reformele ignoră realitatea din sistem
Exclusiv. „Armata nu e ring de dans”. Generalul (r.) Mircea Chelaru, despre ce se întâmplă când reformele ignoră realitatea din sistem

Acuzațiile formulate de anchetatori

Comitetul de Investigații al Rusiei a transmis că cei doi medici sunt suspectați de „neglijență” și de „provocarea morții prin neglijență”. Purtătoarea de cuvânt a instituției, Svetlana Petrenko, a declarat:

„Medicul-șef și șeful secției de terapie intensivă au fost reținuți în dosarul penal legat de decesele sugarilor din Novokuznețk”.

Aceasta a mai precizat că bebelușii au murit „ca urmare a îndeplinirii necorespunzătoare de către suspecți a atribuțiilor lor oficiale și profesionale în organizarea și furnizarea îngrijirii medicale”.

Reuters notează că nu a fost posibil, la momentul publicării, să fie contactați cei doi medici sau avocații acestora.

Anchetatorii au făcut publice și imagini video care arată un bărbat escortat de poliție în cătușe, precum și un cadru medical care răspunde la întrebările anchetatorilor.

Informații despre spital și rapoarte din presă

Ziarul rus Argumenty i Fakty a relatat că spitalul din Novokuznețk avea o reputație problematică și că ar fi primit cel puțin cinci avertismente din partea autorităților sanitare în perioada august–noiembrie a anului trecut. Alte instituții media ruse au publicat relatări personale ale unor femei care au născut în acest spital.

chirurgi

chirurgi / sursa foto: dreamstime.com

Conform Reuters, una dintre femei a afirmat că „brațul copilului ei a fost smuls în timpul nașterii și că bebelușul a murit”, iar o altă femeie a spus că „un medic a înjurat-o”.

Presa rusă a mai menționat că inspecțiile ar fi indicat lipsa unor medicamente pentru anumite afecțiuni. Agenția Reuters a precizat însă că „nu a putut verifica imediat aceste relatări”.

Reacții din mediul medical

Profesorul Pavel Vorobiov, un medic rus cunoscut, a fost citat de Argumenty i Fakty comentând modul în care situația a fost gestionată.

El a spus: „La primul deces, ei – medicii și asistentele – ar fi trebuit să facă tot posibilul și să înceapă să ia măsuri… când nouă persoane au murit și toată lumea tace, se întâmplă ceva foarte ciudat”.

Declarația acestuia a fost redată de presă ca parte a reacțiilor din mediul profesional, în timp ce autoritățile continuă investigațiile.

Comitetul de Investigații nu a comunicat un termen pentru finalizarea cercetărilor și nici nu a oferit detalii suplimentare despre posibilele responsabilități individuale ale personalului medical implicat. Cazul rămâne în atenția autorităților judiciare și a presei din Rusia.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:44 - Tragedie într-un spital rusesc după moartea mai multor nou-născuți. Conducerea secției de terapie intensivă, reținută
15:37 - Exclusiv. Uniunea Europeană dă testul lui Donald Trump. Ștefan Popescu: „Liderul SUA a demonstrat în acest an de zile...
15:26 - Exclusiv. „Armata nu e ring de dans”. Generalul (r.) Mircea Chelaru, despre ce se întâmplă când reformele ignoră real...
15:21 - Emma Răducanu va fi cap de serie numărul 28 la Australian Open
15:14 - Cum să scapi de plictiseală în zilele geroase: activități perfecte în casă
15:08 - Armele de foc, folosite în timpul protestelor din Iran. Surse medicale vorbesc despre răni grave

HAI România!

Voi vedeți ce vine peste noi? Hai LIVE cu Turcescu
Voi vedeți ce vine peste noi? Hai LIVE cu Turcescu
Tanti Elvira
Tanti Elvira
Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români
Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români

Proiecte speciale