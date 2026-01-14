A murit Claudette Colvin, pionieră a drepturilor civile din SUA

Claudette Colvin, o figură importantă în începuturile luptei împotriva segregării rasiale în Statele Unite, a murit la 86 de ani. Moartea sa său a fost anunțat de Claudette Colvin Legacy Foundation, iar familia a confirmat că aceasta a decedat în Texas, din cauze naturale.

Colvin este cunoscută pentru faptul că, în 1955, la vârsta de 15 ani, s-a opus segregării în mijloacele de transport din Montgomery, Alabama, refuzând să cedeze locul ei unei persoane albe înainte de momentul similar asociat cu Rosa Parks.

Pe 2 martie 1955, adolescenta Claudette Colvin a fost arestată în Montgomery pentru că a refuzat să cedeze locul ei unei femei albe într-un autobuz supraaglomerat în care rândurile din față erau rezervate albilor. Actul ei de refuz a avut loc cu aproximativ nouă luni înainte de cazul asociat mai frecvent cu Rosa Parks.

Conform relatărilor istorice, într-un autobuz segregat de lege, pasagerii negri trebuiau să cedeze locurile persoanelor albe când acestea apăreau, în pofida faptului că plătiseră biletul ca toți ceilalți. În acel incident, șoferul de autobuz a solicitat ca o parte dintre pasagerii de culoare să se mute în spate, iar Colvin a refuzat, fiind apoi arestată de forțele de ordine.

După incident, Colvin a devenit unul dintre reclamanții într-un proces federal cunoscut sub numele Browder v. Gayle. Acest proces, inițiat de avocatul Fred Gray, a contestat legalitatea segregării în transportul public din Montgomery.

În 1956, Curtea Supremă a Statelor Unite a decis că segregarea în autobuze era neconstituțională, reprezentând o schimbare semnificativă în aplicarea legii Jim Crow în orașele din sudul SUA.

Un element cheie al acestui proces a fost faptul că reclamanții, printre care se numărau Colvin și alte femei afro-americane, au depus mărturie în fața instanței, contribuind la verdictul care a desființat segregarea în transportul public.

Într-un interviu acordat anterior, Colvin și-a exprimat motivația pentru gestul său de refuz, afirmând că simțea că a acționat în mod corect:

„Când mă gândesc de ce nu m-am ridicat când șoferul a cerut, spun că a fost ca și cum mâna lui Harriet Tubman mă apăsa pe un umăr și mâna lui Sojourner Truth pe celălalt.”

Acest citat reflectă influența figurilor istorice din lupta împotriva sclaviei și pentru drepturile civile asupra Convingerilor lui Colvin la acea vârstă.

După perioada activă în mișcarea pentru drepturile civile, Claudette Colvin s-a mutat în New York, unde a lucrat ca auxiliară medicală pentru mai multe decenii.

Povestea ei a rămas relativ necunoscută publicului larg timp de mulți ani, fiind adusă mai clar în atenția publicului după publicarea unor lucrări detaliate despre experiența ei.

Decesul său survine la peste șaptezeci de ani de la momentul protestului din autobuz și la peste șase decenii de la decizia Curții Supreme care a definit începutul unor schimbări legislative majore în favoarea egalității în SUA.