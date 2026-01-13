Doi bătrâni, găsiți înghețați în locuință, după ce opriseră căldura

O tragedie a avut loc în municipiul Timișoara, unde doi pensionari, un bărbat de 65 de ani și o femeie de 56 de ani, au fost găsiți înghețați în locuință. Presa locală spune că, pentru a reduce cheltuielile, cei doi ar fi oprit sistemul de încălzire din apartament. Potrivit IPJ Timișoara, ambii erau în stare de hipotermie la sosirea echipajelor de salvare.

Vecina lor, îngrijorată că nu mai răspundeau la telefon și nu fuseseră văzuți de ceva timp, a alertat autoritățile.

La fața locului au intervenit polițiști și echipaje medicale, care au constatat că ambii prezentau semne evidente de expunere prelungită la frig.

„La data de 12 ianuarie 2025, în jurul orei 15:20, polițiștii Secției 3 Timișoara au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că vecinii săi mai în vârstă nu răspund la telefon. La sosirea polițiștilor și a personalului medical, s-a constatat că cele două persoane (un bărbat de 65 de ani și o femeie de 56 de ani) prezentau o stare de hipotermie”, au anunțat oamenii legii.

Cadrele medicale le-au acordat primul ajutor, însă ambii au refuzat transportul la spital. Starea bărbatului, care suferea și de alte afecțiuni, s-a agravat rapid, iar câteva ore mai târziu acesta a fost găsit mort.

Femeia a supraviețuit și a fost preluată de o rudă pentru îngrijiri suplimentare, dar starea ei rămâne fragilă. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, pentru a stabili toate circumstanțele care au condus la tragedie.

Primele facturi la încălzire din această iarnă i-au luat prin surprindere pe mulți români conectați la sistemul centralizat de termoficare. În mai multe blocuri, proprietarii trebuie să achite sume semnificative, chiar de până la 750 de lei pentru un apartament cu două camere, deși caloriferele au fost adesea reci, iar apa caldă a lipsit în mai multe zile geroase.