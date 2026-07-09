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Tort de biscuiți cu budincă de ciocolată. Desertul simplu care îți amintește de copilărie

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Tort de biscuiți cu budincă de ciocolată. Desertul simplu care îți amintește de copilărietort biscuiți. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Tortul de biscuiți cu budincă de ciocolată este desertul care ne duce imediat cu gândul la copilărie și la dulciurile pregătite acasă. Cremos, aromat și făcut din ingrediente simple, era una dintre prăjiturile pe care mulți o așteptau cu nerăbdare.

Ingrediente pentru tort de biscuiți cu budincă de ciocolată

Pentru această rețetă aveți nevoie de:

  • 500 g biscuiți simpli
  • 1 litru lapte
  • 3 plicuri budincă de ciocolată
  • 6 linguri zahăr
  • 100 g ciocolată neagră sau cu lapte
  • 50 g unt
  • 1 linguriță esență de rom sau vanilie
  • ciocolată rasă
  • cacao
  • nucă măcinată
  • fulgi de ciocolată

Cum se prepară crema de ciocolată

Primul pas este pregătirea budincii. Praful de budincă se amestecă într-un bol cu zahărul și câteva linguri de lapte rece, până când se obține o compoziție fără cocoloașe.

Restul de lapte se pune la încălzit într-o cratiță, iar când începe să fie fierbinte se adaugă amestecul de budincă. Se fierbe la foc mic, amestecând continuu, până când crema începe să se îngroașe.

După ce este luată de pe foc, se adaugă untul, ciocolata ruptă bucăți și esența de rom sau vanilie. Se amestecă până când crema devine fină și lucioasă.

Tort de biscuiți cu budincă de ciocolată

Pentru un aspect deosebit, se folosește un vas de sticlă transparent. Pe fundul acestuia se pune un strat subțire de cremă de ciocolată, apoi se așază un strat de biscuiți.

Se continuă alternarea straturilor: biscuiți, cremă de ciocolată, biscuiți și din nou cremă, până când se termină ingredientele. Ultimul strat trebuie să fie unul generos de budincă.

Biscuiții nu trebuie înmuiați înainte, deoarece vor absorbi umezeala din cremă și vor deveni fragezi după câteva ore la rece.

Cât trebuie să stea la frigider

După asamblare, tortul se lasă la frigider cel puțin 4-5 ore, însă cel mai bine este să fie pregătit cu o seară înainte. În acest timp, aromele se combină, iar biscuiții capătă textura moale specifică deserturilor din copilărie.

Înainte de servire, se poate decora cu ciocolată rasă, cacao sau nucă măcinată.

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