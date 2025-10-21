Tornadă lângă Paris. Macarele prăbușite și victime omenești

O tornadă neobișnuit de puternică a lovit regiunea pariziană Val-d’Oise, provocând moartea unei persoane și rănirea gravă a altor patru. Rafalele violente au dărâmat macarale, au distrus acoperișuri și au blocat drumuri întregi, potrivit Le Figaro.

O furtună extrem de violentă, însoțită de o posibilă tornadă, a lovit luni după-amiază nord-vestul Parisului, lăsând în urmă o imagine de dezastru.

Conform Le Figaro, fenomenul s-a produs în departamentul Val-d’Oise, unde mai multe localități au fost afectate de vânturi ce au depășit 150 km/h.

În orașul Ermont, situat la aproximativ 15 kilometri de capitală, o persoană și-a pierdut viața, iar patru sunt în stare critică. Alte cinci persoane au fost rănite ușor, potrivit prefecturii departamentului.

„O persoană a decedat, patru sunt în stare critică și cinci au fost rănite ușor”, a transmis prefectura Val-d’Oise, precizând că episodul de vânturi violente „s-a încheiat”, dar efectele rămân vizibile.

Furtuna a distrus complet mai multe locuințe și a prăbușit trei macarale de șantier. Una dintre ele s-a prăbușit peste un institut medico-educațional din zona Clos-Fleuri, potrivit Le Parisien, provocând panică printre angajați și rezidenți.

Zeci de acoperișuri au fost smulse, iar copacii căzuți au blocat traficul în orașele Eaubonne, Andilly, Montmorency și Franconville.

Pe rețelele sociale, localnicii au publicat fotografii și clipuri video care arată străzi acoperite de resturi, mașini distruse și obiecte aruncate de vânt la zeci de metri distanță.

La locul dezastrului au fost mobilizați 80 de pompieri, 50 de polițiști și 20 de membri ai serviciului medical de urgență (SAMU).

Prefectura a activat Centrul de Coordonare a Operațiunilor (COD) în jurul orei 18:30, pentru a facilita cooperarea între pompieri, jandarmi, echipe medicale și autoritățile locale.

Primăria orașului Ermont a confirmat că „multe străzi sunt blocate din cauza copacilor căzuți”, iar echipele tehnice lucrează neîntrerupt pentru degajarea și securizarea zonelor afectate.

„Prioritatea noastră este siguranța populației. Toate serviciile sunt mobilizate pentru a restabili circulația și alimentarea cu energie electrică”, a transmis primăria într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Meteorologii de la La Chaîne Météo au confirmat că există indicii clare ale formării unei tornade scurte, dar foarte intense, generată de o celulă convectivă activă.

„Traiectoria și distrugerile observate indică o tornadă de intensitate medie, posibil de tip EF2, ceea ce înseamnă rafale de peste 180 km/h”, au explicat specialiștii.

Prefectura Val-d’Oise a subliniat că fenomenul a fost „atipic pentru această perioadă a anului” și a anunțat că o echipă de experți meteorologi va analiza imaginile radar și pagubele pentru a confirma oficial clasificarea ca tornadă.

Potrivit La Chaîne Météo, ultima tornadă mortală înregistrată în Franța a avut loc în 2008, în localitatea Hautmont, situată în nordul țării.

Atunci, trei persoane au murit, 18 au fost rănite grav, iar zeci de locuințe au fost complet distruse.

Fenomenul din Val-d’Oise este, astfel, cel mai grav episod meteo de acest tip din ultimii 17 ani.

Franța a înregistrat, în medie, peste 40 de tornade pe an în ultimele două decenii, majoritatea de intensitate scăzută, însă frecvența acestor fenomene a crescut semnificativ în contextul schimbărilor climatice și al instabilității atmosferice accentuate.

Reacțiile oficiale nu au întârziat să apară. Valérie Pécresse, președinta regiunii Île-de-France, a transmis un mesaj de solidaritate pentru locuitorii afectați din Val-d’Oise:

„Gândurile mele se îndreaptă către victimele acestei tornade violente. Regiunea va sprijini financiar comunitățile afectate pentru a reface infrastructura locală și locuințele distruse”, a declarat aceasta într-un mesaj publicat pe platforma X (fostul Twitter).

Guvernul francez a anunțat, la rândul său, că va analiza activarea mecanismului de urgență pentru calamitați naturale, care permite despăgubiri rapide pentru locuințele asigurate.

Mai mulți locuitori din Ermont au povestit pentru Le Parisien că furtuna a izbucnit brusc, fără o avertizare clară.

„Am auzit un zgomot ca de tren, apoi ferestrele s-au spart și acoperișul s-a desprins. Totul a durat mai puțin de un minut”, a spus o femeie care locuiește lângă institutul medico-educațional afectat.

Un alt martor a relatat că vântul „a smuls copaci de pe marginea drumului și i-a aruncat peste mașini”.

Echipele de intervenție au recomandat locuitorilor să evite deplasările și să nu atingă cablurile electrice rupte, întrucât există pericol de electrocutare.

La scurt timp după încetarea furtunii, prefectura Val-d’Oise a început evaluarea pagubelor materiale, iar primele estimări indică zeci de case avariate, mașini distruse și infrastructură electrică afectată.

Electricitatea a fost întreruptă în mai multe cartiere, însă autoritățile au anunțat că rețeaua va fi refăcută complet în următoarele 24 de ore.

„Intervențiile continuă pe teren. Toate echipele sunt mobilizate pentru a restabili ordinea și siguranța publică”, au transmis reprezentanții prefecturii luni seară.

Meteorologii francezi avertizează că schimbările climatice duc la creșterea frecvenței episoadelor meteo extreme, inclusiv furtuni violente și tornade în regiuni unde acestea erau anterior rare.

Institutul Météo-France a publicat în septembrie un raport potrivit căruia temperaturile anormale din toamna anului 2025 au generat un contrast puternic între masele de aer rece și cele calde, favorizând formarea celulelor convective violente în nordul țării.