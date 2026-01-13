Social

Topul ţărilor cu cel mai înalt consum de alcool. România, pe primul loc

Topul ţărilor cu cel mai înalt consum de alcool. România, pe primul locAlcool noaptea. Sursa foto. Pixabay
Republica Moldova. România se află pe primul loc în topul ţărilor cu cel mai mare consum de alcool pe cap de locuitor.

La o distanţă du prea mare în ruşinosul top se află Republica Moldova, care s-a situat pe poziţia a patra, cel mai ridicat consum de alcool pe cap de locuitor din lume, arată datele publicate de World Population Review.

Anterior, Republica Moldova a deţinut întâietatea în topul ţărilor cu cel mai înalt consum de alcool pe cap de locuitor.

Cel mai mult alcool se consumă în Europa de Est

În România, fiecare adult consumă în medie 17,1 litri de alcool pur pe an. Pe locul doi se află Georgia, cu un consum de 15,5 litri pe cap de locuitor într-un an, iar pe poziţia a treia a fost plasată Letonia, Letonia, 14,7 litri.

Republica Moldova a ajuns în top cu un consum de 14,1 litri de alcool pur pe cap de locuitor și Cehia, cu 13,7 litri. Aceste cifre plasează statele din Europa de Est printre cele mai mari consumatoare de alcool din lume.

Topul celor zece ţări cu cel mai ridicat consum de alcool din lume este suplinit de Lituania, Namibia, Polonia, Austria şi Bulgaria.

Rusia, despre care se crede că este ţara unde se consumă cel mai mult rachiu, se află pe poziţia 17.

Ţările unde nu se bea tărie aproape de loc

La polul opus se află statele islamice. Există țări în care consumul de alcool este extrem de redus. Printre acestea se numără Afganistan, Libia, Yemen, Egipt, Siria, Pakistan, Indonesia, Bhutan, Djibouti și Iraq, unde consumul mediu anual pe cap de locuitor este aproape de zero litri, din cauza restricțiilor religioase, culturale sau legale.

Bărbaţii beau mai mult ca femeile

Rezultatele studiului arată mai arată că, în majoritatea țărilor, bărbații consumă de cel puțin trei ori mai mult decât femeile.

În România, bărbații consumă aproximativ 25 de litri de alcool pur pe an, în timp ce femeile beau în jur de 8 litri. În Moldova, diferența este similară: circa 20 de litri pentru bărbați și 6 litri pentru femei.

Experții spun că aceste diferențe sunt determinate de factori culturali și sociali, bărbații fiind mai predispuși la consumul regulat de alcool și la participarea la evenimente sociale unde nu se trece fără băuturi spirtoase.

