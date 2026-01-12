Social

Din cuplu-model în coșmar. Bătăi, violență și prăbușirea căsniciei din presa moldovenească

Din cuplu-model în coșmar. Bătăi, violență și prăbușirea căsniciei din presa moldoveneascăSursa foto: Facebook/Rodica Ciorănică
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Relația dintre jurnalista Rodica Ciorănică și regretaul Sergiu Gavriliță, cofondator și fost redactor-șef al revistei VIP Magazin, a fost, timp de aproape două decenii, una dintre cele mai cunoscute din mediul media din Republica Moldova. Într-un interviu video publicat recent, Ciorănică a vorbit despre partea nevăzută a acestei căsnicii, conflictele, episoadele de violență, separarea și ultimele luni din viața lui Gavriliță, decedat în octombrie 2018.

Cei doi s-au cunoscut în anii studenției și au fost împreună șase ani înainte de căsătorie. Din relația lor s-a născut o fiică, Paula. La început, spune jurnalista, relația a fost una echilibrată, construită pe ambiții comune și pe dorința de afirmare profesională.

Presa și politica au schimbat dinamica familiei

Situația s-a modificat radical atunci când ambii au intrat în presa politică, un domeniu extrem de tensionat în Republica Moldova, mai ales în anii 2000. Rodica Ciorănică ajunsese într-o poziție de conducere la o publicație care genera reacții puternice în spațiul public.

Această expunere a produs nu doar presiune externă, ci și conflicte în interiorul familiei.

„Eu eram foarte tânără, dar aveam o responsabilitate enormă. Fiecare articol, fiecare titlu provoca reacții. Și toate aceste tensiuni se descărcau și acasă”, a relatat ea.

Gelozie și escaladarea conflictelor

Potrivit Rodicăi Ciorănică, relația a devenit treptat una dominată de suspiciuni, gelozie și certuri frecvente. În timp, aceste conflicte au degenerat în violență.

„Am ajuns inclusiv la brânceli și bătăi. Era o relație care nu mai avea nimic sănătos în ea”, a spus jurnalista.

La vârsta de 30 de ani, ea a decis să plece de acasă, însă ruptura nu a fost una imediată. Deși au divorțat oficial în 2007, cei doi au continuat să locuiască împreună o perioadă și să mențină o relație complicată, în special din cauza copilului.

Separarea definitivă a fost făcută publică abia în 2017.

Frica și izolarea

Ciorănică a descris un climat de teamă care o însoțea în viața de zi cu zi. Spune că uneori evita să intre în casă până când Gavriliță adormea.

„Erau momente când stăteam afară și așteptam să adormă ca să pot intra. În același timp, trebuia să merg la redacție și să mă comport ca un om perfect funcțional”, a povestit ea.

În ultimii ani, Sergiu Gavriliță se confrunta cu probleme serioase de sănătate, inclusiv insomnie cronică și afecțiuni ale pancreasului. Programul său devenise haotic, iar dependența de somnifere și alcool îi agrava starea.

„Nu mai dormea noaptea, dormea ziua, lua pastile, bea. Corpul lui ceda”, a explicat Rodica Ciorănică.

Coma și ultimele zile

În perioada finală, Gavriliță a ajuns în comă. Jurnalista spune că îl vizita zilnic, fără să știe dacă mai este conștient. Cel mai grav a fost acea perioadă de comă, pentru că să mergi în fiecare zi și să vezi omul cu care ți-ai împărțit viața, să-l vezi că nu poate respira singur, asta e cel mai grav. Nu poate respira singur, nu se poate mișca, nu poate vorbi, nu poate bea, nu poate înghiți. Nu știi dacă înțelege.

„Era conectat la aparate, nu putea vorbi, nu putea înghiți. Nu știai dacă te mai aude. Ultima solicitare a fost una extrem de simplă: o bucată de pâine și o țigară”, a menționat Ciorănică.

La data de 9 octombrie 2018, cofondatorul fostul redator-șef al revistei VIP Magazin, Sergiu Gavriliță, s-a stins din viață la vârsta de doar 45 de ani. Sergiu Gavriliță a luptat cu o afecțiune a pancreasului.

