Topul celor mai periculoși deținuți din istorie. Sunt păziți zi și noapte

Topul celor mai periculoși deținuți din istorie. Sunt păziți zi și noaptecelula inchisoare / sursa foto: dreamstime.com
Cei mai periculoși deținuți din lume. În închisori de maximă securitate din întreaga lume se află prizonieri care, prin acțiunile lor, au lăsat o amprentă de groază asupra societății. Acești deținuți sunt considerați extrem de periculoși nu doar pentru trecutul lor violent, ci și pentru influența și resursele pe care le-ar putea mobiliza chiar din spatele gratiilor.

Autoritățile din diverse țări tratează cazurile lor cu măsuri extreme, iar securitatea lor implică costuri uriașe și proceduri riguroase.

Cei mai periculoși deținuți din lume

Fostul lider al cartelului Sinaloa, Joaquín Guzmán, cunoscut sub numele de „El Chapo”, este considerat unul dintre cei mai periculoși infractori din istoria recentă. Reputația sa a fost construită pe un imperiu de droguri care a traversat continente, implicând asasinate, corupție și evadări spectaculoase din închisoare.

Joaquín Guzmán.

Joaquín Guzmán. Sursa foto Captură video

Guzmán a fost capturat și reținut în Statele Unite, unde a primit multiple condamnări pe viață pentru traficul internațional de droguri și crimă organizată. Sistemele de securitate din penitenciarele americane care îl găzduiesc includ camere de supraveghere 24/7, celule fortificate și restricții de contact cu alte persoane.

Charles Manson – liderul sectei care a îngrozit America

Charles Manson, liderul infamului „Manson Family”, a orchestrat în 1969 o serie de crime brutale în California, care au șocat întreaga lume. În spatele gratiilor, Manson și-a păstrat statutul de figură periculoasă, nu doar pentru faptele comise, ci și pentru capacitatea sa de a manipula și influența alte persoane, chiar și în detenție.

Charles Manson

Charles Manson. Sursa foto Captură video

Deși a murit în 2017, numele său rămâne sinonim cu pericolul psihologic și influența malefică.

Ted Bundy – criminalul în serie cu un IQ periculos

Ted Bundy, unul dintre cei mai notorii criminali în serie din istoria SUA, a fost recunoscut pentru cruzimea și calculul meticulos cu care își planifica crimele. Bundy a folosit farmecul și inteligența pentru a atrage victime, iar în spatele gratiilor a continuat să reprezinte un pericol psihologic, manipulând avocați și coținuți.

Ted Bundy

Ted Bundy/ Sursa foto Wikipedia

Execuția sa în 1989 nu a șters însă impactul pe care l-a avut asupra modului în care autoritățile tratează prizonierii extrem de periculoși.

Issei Sagawa – criminalul canibal

Issei Sagawa, cetățean japonez, a devenit celebru internațional după ce a ucis și a consumat o studentă în Franța în anii 1980. Deși a fost declarat nebun și nu a fost condamnat tradițional, Sagawa rămâne în atenția publicului și a experților în criminalistică pentru cruzimea actului său.

Iseei Sagawa.

Iseei Sagawa. Sursa foto Captură video

Cazul său ridică întrebări despre securitatea și supravegherea persoanelor cu tulburări psihice extrem de periculoase, chiar și atunci când formal nu sunt considerate deținuți clasici.

Anders Behring Breivik – extremismul modern

Autorul atacurilor din Norvegia din 2011, care au ucis 77 de persoane, Anders Behring Breivik, este considerat un prizonier extrem de periculos, nu doar pentru trecutul său violent, ci și pentru ideologia extremistă pe care o promovează.

În închisoarea de maximă securitate, Breivik este separat de alți deținuți, iar corespondența și contactele sale sunt strict monitorizate pentru a preveni propagarea radicalismului.

Khalid Sheikh Mohammed – arhitectul atacurilor din 11 septembrie

Khalid Sheikh Mohammed, considerat „creierul” atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001, este unul dintre cei mai periculoși prizonieri din lume din punct de vedere terorist. Reținut de Statele Unite, el se află în detenție de maximă securitate la baza navală din Guantanamo Bay.

Khalid Sheikh Mohammed

Khalid Sheikh Mohammed. Sursa foto Wikipedia

Autoritățile americane monitorizează fiecare interacțiune și comunicare, temându-se că prizonierul ar putea influența sau radicaliza alți deținuți.

Luka Magnotta – violența în era digitală

Luka Magnotta, canadianul condamnat pentru uciderea și dezmembrarea unei victime, este un exemplu al pericolului care se combină cu notorietatea online. Actele sale brutale au fost documentate și promovate pe internet, transformându-l într-un simbol al cruzimii mediatizate.

Sistemele penitenciare care îl găzduiesc monitorizează strict accesul la orice tehnologie pentru a preveni orice formă de influență asupra altor persoane.

