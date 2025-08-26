Vremea O toamnă cum n-a mai fost, anunțată de ANM. După răcoarea de acum vine o perioadă grea







Românii vor avea parte de o toamnă blândă în acest an, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Prognoza pe termen lung, până la jumătatea lunii septembrie, arată că debutul sezonului nu va aduce ploile tipice și răcirea rapidă a vremii, ci o vară târzie care se va prelungi în septembrie. Temperaturile vor fi ridicate în majoritatea regiunilor, iar ploile se vor menține reduse.

În intervalul 25 august – 1 septembrie, valorile termice vor fi apropiate de normal pentru această perioadă, cu ușoare scăderi locale în sud, est și centru. Cantitatea de precipitații va fi redusă în întreaga țară.

Ultima săptămână de vară va aduce temperaturi ridicate în majoritatea regiunilor. După un început mai moderat, cu maxime de 26 de grade pe 25 august, mercurul din termometre va urca treptat. Între 30 august și 2 septembrie, se vor înregistra valori de 34–35 de grade în mai multe zone. Ulterior, temperaturile vor scădea ușor, până la o medie de aproximativ 30 de grade.

Între 1 – 8 septembrie, mediile temperaturilor vor depăși normalul perioadei în toate regiunile, în special în sud. Precipitațiile vor fi deficitare în sud-vest, iar în rest vor fi aproape de valorile obișnuite.

În perioada 8 – 15 septembrie, temperatura medie va fi mai ridicată decât normalul sezonului în toată țara, cu valori maxime în sud și sud-vest. În a doua săptămână a lunii septembrie, vremea se va încălzi ușor în regiunile vestice și sudice, unde temperaturile vor depăși valorile medii specifice perioadei, arată ANM.

În restul țării, temperaturile vor rămâne aproape de normal. Precipitațiile vor fi mai scăzute în vest, centru și sud, în timp ce în nord și est acestea se vor situa în jurul valorilor obișnuite.

Între 15 – 22 septembrie, valorile ermice se vor situa ușor peste mediile normale, cu accent pe sud-vest. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal, în cea mai mare parte a teritoriului.