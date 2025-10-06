Monden

Tânără avocată, cu licenţă germană, va reprezenta Republica Moldova la Miss Universe

Tânără avocată, cu licenţă germană, va reprezenta Republica Moldova la Miss Universe
Republica Moldova. Maria Ignat, o tânără avocată din Germania, cu origini basarabene, va reprezenta Republica Moldova la prestigiosul concurs internațional de frumusețe Miss Universe, care va avea loc la sfârșitul acestui an.

Tânăra avocată a câştigat concursul Miss Universe Moldova, care a avut loc duminică, 5 octombrie, a Chişinău.

A strălucit prin frumeseţe şi inteligenţă

Maria Ignat le-a depăşit cu uşurinţă pe cele 25 de finaliste ale concursului Miss Universe Moldova 2025. Avocata a ajuns în marea finală, în cadrul căreia a obținut locul întâi. Avocat a strălucit nu numai prin frumuseţe, dar şi prin inteligenţă. Aceasta a spus că este o femeie femeie „care crede în puterea inteligenței, a frumuseții și a faptelor bune”.

Potrivit organizatorilor concursului, câștigătoarea Miss Universe Moldova 2025 va reprezenta Republica Moldova în Thailanda, la cel mai prestigios concurs de frumusețe din lume – Miss Universe 2025.

Maria Ignat

Maria Ignat/ Sursa foto: Instagram

Maria Ignat a câştigat mai multe concursuri de frumuseţe

Maria Ignat, stabilită de zece ani cu traiul în Germania, nu este pentru prima dată câştigătoarea unui concurs de frumuseţe. Înainte de a purta coroana Miss Universe Moldova, Maria a fost Miss Germania 2023. Ea a reprezentat de două ori Germania pe scena internațional. Şi a obţinut cele mai bune clasări din istoria competiției.

Maria Ignat a câștigat titlul de „Miss Supranational Germany”. Astfel, ea a reprezentat Germania la unul dintre cele mai populare concursuri de frumusețe din lume – „Miss Supranational”, desfășurat în Polonia. Într-un mesaj făcut public în cadrul concursului din Polonia, Maria Ignat şi-a îndemnat conaționalele să creadă în propriile puteri să și-și urmărească visele.

„Sunt reprezentanta Germaniei, dar nu uit niciodată de unde am venit și unde mi-i casa natală. Mă mândresc de faptul că sunt Moldoveanca și că am reușit să ajung atât de departe, că am posibilitatea de a dovedi tuturor că moldovenii noștri sunt un popor stăruitor și puternic.

Vreau să folosesc această oportunitate ca să motivez și alte femei din Moldova să creadă în ele și să își urmărească mereu visurile”, declara Maria Ignat de pe scena concursului „Miss Supranational”.

Implicată în acţiuni de caritate

Maria Ignat lucrează de un an în sistemul de drept german. Frumoasa moldoveancă nu este implicată doar în avocatură, dar şi în acţiuni de caritate.

Maria Ignat s-a implicat în proiecte caritabile dedicate copiilor dintr-un hospice. Ea susţine că această experiență i-a arătat că adevărata frumusețe stă în generozitate și empatie.

