Timișoara va avea cinci rute aeriene noi, operate de AnimaWings din 2026

Timișoara va beneficia din 2026 de cinci noi rute aeriene operate de AnimaWings, Aeroportul Internațional Timișoara urmând să fie conectat direct cu populare destinații de vacanță din Italia și Grecia. Noile conexiuni, către Atena, Olbia (Sardinia), Kefalonia, Salonic și Kavala, vor oferi pasagerilor din vestul țării acces rapid și facil la unele dintre cele mai căutate locații turistice din Mediterană.

Marius Pandel, preşedintele AnimaWings, a transmis că obiectivul companiei este ca Timişoara să devină un punct de referinţă în reţeaua operatorului, oferind pasagerilor din vestul ţării acces rapid la destinaţii de vacanţă variate. El a subliniat că există un potenţial real de creştere pe piaţa locală, motiv pentru care AnimaWings investeşte constant în dezvoltarea operaţiunilor de pe Aeroportul Internaţional Traian Vuia.

”Din următorul sezon de operare, vom aloca pentru baza de la Timişoara două aeronave noi, de tip Airbus A220, în configuraţie de 148 locuri şi beneficiind de un nivel de confort sporit. ” a declarat Marius Pandel, preşedintele AnimaWings

Potrivit acestuia, din următorul sezon de operare, baza de la Timişoara va fi dotată cu două aeronave noi Airbus A220, configurate cu 148 de locuri şi un nivel ridicat de confort. Pandel a precizat că această alocare va crea un diferenţiator puternic pe piaţă şi a mulţumit pentru susţinere reprezentanţilor Consiliului Judeţean Timiş şi ai Aeroportului Internaţional Traian Vuia Timişoara.

Începând cu 7 aprilie 2026, AnimaWings va opera ruta Timişoara–Atena în regim regulat, cu două zboruri săptămânale, joi şi duminică, la tarife de la 79,99 euro pe sens. Totodată, între 8 iunie şi 28 septembrie 2026, compania va introduce ruta Timişoara–Olbia, cu operare săptămânală marţi, preţurile începând de la 99,99 euro pe sens.

În perioada 4 iunie – 24 septembrie 2026, va fi disponibilă ruta charter Timişoara–Kefalonia în fiecare luni, la tarife de la 104 euro. Ruta Timişoara–Salonic va fi operată sâmbăta, între 4 aprilie şi 24 octombrie, iar Timişoara–Kavala în fiecare luni, între 8 iunie şi 28 septembrie, cu preţuri de la 104 euro şi, respectiv, 99 euro pe sens.

Toate zborurile lansate includ bagaj de cabină (două piese, 8 kg și 4 kg), selecție gratuită a locurilor încă de la rezervare și check-in gratuit, online sau la aeroport. Compania a precizat că aceste facilități vor fi disponibile pentru toate noile rute operate din aeroport.

Potrivit companiei, hub-ul local devine un punct strategic pentru turiști, completând rutele existente către Istanbul, Dubai și București. În plus, operatorul a anunțat programul complet de rute estivale pentru 2026, care va include 19 destinații din Grecia și Spania, cu plecări din mai multe orașe din România.