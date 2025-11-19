Wizz Air, sancționată pentru promovare înșelătoare. Compania a fost amendată cu jumătate de milion de euro

Autoritatea Antitrust din Italia a decis aplicarea unei amenzi consistente companiei low cost Wizz Air, considerând că modul în care operatorul aerian a promovat abonamentul „Wizz All You Can Fly” nu a respectat normele privind practicile comerciale corecte. Abonamentul, prezentat publicului drept un serviciu „nelimitat”, ar fi fost promovat fără a fi explicate în mod transparent limitările reale ale ofertei.

Conform informațiilor publicate de boardingpass, Autoritatea Italiană pentru Concurență și Piață (AGCM) a sancționat Wizz Air cu 500.000 de euro după ce a concluzionat că modul de prezentare al produsului a fost înșelător. Operatorul aerian a descris abonamentul anual ca oferind acces „nelimitat” la zboruri internaționale, însă detaliile esențiale privind utilizarea acestuia au fost insuficient explicate.

Prețul abonamentului era de 599 de euro – sau 499 de euro în etapa promoțională – iar Wizz Air susținea că pasagerii pot zbura la un tarif fix pe toate rutele sale internaționale. AGCM a stabilit că această comunicare a indus în eroare consumatorii, în lipsa mențiunilor clare privind condițiile reale.

În verdictul său, autoritatea italiană arată că Wizz Air nu a furnizat, înainte de achiziție, informații suficiente despre limitările aplicate abonaților. În mod special, documentul AGCM menționează lipsa clarității în ceea ce privește perioadele în care pot fi făcute rezervările, numărul de locuri disponibile pentru abonați pe fiecare zbor și alte restricții privind utilizarea serviciului.

Autoritatea mai subliniază că materialele promoționale și informațiile precontractuale nu au prezentat complet toate cerințele, generând confuzie în rândul clienților care ar fi trebuit să aibă o imagine transparentă asupra regulilor.

AGCM a identificat și probleme referitoare la anumite prevederi din contractul propus inițial abonaților. Printre elementele contestate se numără dreptul operatorului de a modifica unilateral termenii și condițiile abonamentului sau posibilitatea de a suspenda serviciul fără a oferi justificări clare și fără garanții adecvate pentru consumatori.

Raportul oficial arată că astfel de clauze ar fi creat un dezechilibru semnificativ între obligațiile Wizz Air și drepturile pasagerilor. În plus, regulile prevăzute îngreunau obținerea unei rambursări proporționale și limitau exercitarea dreptului de retragere, chiar și în situațiile în care serviciul devenea inaccesibil, inclusiv în cazul în care aeroportul preferat al clientului era afectat.

AGCM a concluzionat că modul în care Wizz Air a conceput și a comunicat abonamentul „Wizz All You Can Fly” nu respectă legislația privind practicile comerciale corecte. Prezentarea incompletă, lipsa detaliilor legate de utilizare și clauzele contractuale care defavorizau consumatorii au dus la aplicarea amenzii de 500.000 de euro, autoritatea considerând că pasagerii au fost expuși unor condiții care nu le-au fost comunicate într-un mod corect și transparent.