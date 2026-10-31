Tigrul și Congresul: de ce Trump nu va fi o „rață șchioapă”

Alegerile intermediare pot schimba majoritățile de la Washington, dar Donald Trump păstrează instrumentele, influența și instinctul politic necesare pentru a conduce și după o eventuală înfrângere republicană.

Expresia „rață șchioapă” s-a născut în lumea financiară londoneză a secolului al XVIII-lea, unde desemna un agent de bursă incapabil să-și onoreze datoriile. Imaginea era aceea a unui om rămas fără mijloace, care părăsea piața învins. Trecută peste Atlantic, formula a intrat în vocabularul politic american și a ajuns să descrie un președinte aflat spre sfârșitul mandatului, a cărui influență scade pe măsură ce atenția se mută către succesor. Pierderea majorității în Congres poate accentua această slăbire, dar nu îl transformă automat pe președinte într-o „rață șchioapă”.

În cazul lui Donald Trump, eticheta este cu atât mai puțin potrivită. Întreaga sa carieră politică arată o capacitate remarcabilă de a transforma obstacolele în combustibil electoral. A traversat înfrângeri, procese, rupturi în propriul partid și perioade în care revenirea sa părea improbabilă. A găsit însă resursele pentru a reveni la Casa Albă, contrazicând numeroase pronosticuri despre sfârșitul său politic.

Scrutinul din 3 noiembrie poate schimba raportul de forțe de pe Capitol Hill. Dacă democrații recuceresc Camera Reprezentanților, iar competiția pentru Senat le aduce un rezultat favorabil, administrația va intra într-o etapă mai dificilă. Dar între un președinte constrâns și unul lipsit de putere există o diferență pe care aliații și adversarii Americii ar face bine să o înțeleagă.

O eventuală pierdere a majorității i-ar complica guvernarea, fără să-i anuleze autoritatea prezidențială, influența asupra republicanilor sau legătura cu milioanele de americani care continuă să-l susțină. Trump poate pierde voturi în Congres și poate rămâne omul care stabilește principalele teme ale dezbaterii publice.

Mai mult, confruntarea cu un legislativ ostil l-ar readuce într-un rol pe care îl cunoaște foarte bine: liderul care susține că luptă cu un Washington hotărât să-i blocheze proiectele. Pentru adversarii săi, aceasta este o dificultate reală. O victorie electorală împotriva republicanilor nu înseamnă automat și câștigarea confruntării politice cu președintele.

Trump a tratat rareori Congresul ca pe centrul indispensabil al președinției sale. Preferă decizia rapidă, negocierea directă și asumarea publică a unei direcții. Această abordare îi aduce critici, dar explică și o parte din sprijinul de care se bucură: mulți alegători îl văd ca pe un lider care încearcă să miște un aparat federal perceput drept lent, costisitor și greu de schimbat.

Neîncrederea americanilor în instituțiile federale îi oferă teren pentru această politică. Când Congresul apare blocat în proceduri și dispute, promisiunea unei acțiuni executive ferme are o forță electorală pe care simpla invocare a regulilor parlamentare nu o poate neutraliza.

Marele pachet legislativ promovat sub numele de „One Big Beautiful Bill” a arătat utilitatea concentrării unor obiective foarte diferite într-o singură confruntare parlamentară. În alte domenii, administrația a mizat pe ordine executive, decizii administrative și interpretări extinse ale prerogativelor prezidențiale: de la politica comercială și controlul frontierei până la energie, organizarea aparatului federal și eliminarea programelor de diversitate, echitate și incluziune.

Aceste instrumente au limite. Pot fi contestate în instanță, depind uneori de fondurile aprobate de Congres și nu pot înlocui orice lege. Dar îi permit președintelui să continue să acționeze chiar și atunci când majoritatea parlamentară îi este ostilă.

În domeniul militar, disputa devine și mai serioasă. Controversele privind operațiunile împotriva Iranului și autorizarea lor parlamentară readuc în prim-plan tensiunea dintre comandantul suprem și instituția care are atribuții constituționale în declararea și finanțarea războiului. Dincolo de această dispută, consecința practică este limpede: un Congres ostil nu oprește automat inițiativa militară și diplomatică a Casei Albe.

Pierderea Camerei ar schimba, așadar, condițiile în care Trump guvernează. Ar crește importanța negocierilor bugetare, a instanțelor și a deciziilor administrative. Nu ar închide însă președinția.

Există și posibilitatea unor acorduri punctuale. Trump ar putea promova proiecte pe care democrații să le accepte și i-ar pune astfel în fața unei alegeri dificile: să susțină măsuri compatibile cu propriile promisiuni sau să le respingă pentru a-i refuza președintelui o victorie.

Aici se va vedea capacitatea sa de adaptare. Are experiență în negociere, știe să exercite presiune și înțelege valoarea politică a unui rezultat prezentat clar publicului. Dacă va combina aceste atuuri cu alegerea atentă a priorităților, ultimii doi ani de mandat pot rămâne o perioadă de inițiativă prezidențială.

Ar fi totuși o greșeală să confundăm rezistența politică a lui Trump cu neputința adversarilor săi. O majoritate democrată ar avea instrumente importante, chiar dacă acestea produc mai puține imagini spectaculoase decât o nouă procedură de punere sub acuzare.

Camera Reprezentanților poate influența finanțarea programelor federale, poate întârzia negocierile bugetare și poate folosi comisiile pentru a cere documente, a convoca audieri și a obliga administrația să răspundă public. Controlul unei singure camere nu oferă putere nelimitată asupra bugetului, dar creează o pârghie reală de negociere și blocaj.

Pentru Casa Albă, o succesiune de anchete bine documentate poate deveni mai costisitoare decât un atac politic zgomotos. Donațiile destinate sălii de bal a Casei Albe, interesele din domeniul criptomonedelor și relațiile dintre afacerile familiei prezidențiale și accesul la putere ar putea ajunge în centrul supravegherii parlamentare.

Trebuie însă păstrată o distincție esențială: suspiciunile, conflictele de interese și acuzațiile de corupție nu reprezintă automat fapte penale dovedite. Controlul parlamentar este legitim, dar credibilitatea lui depinde de probe și de respectarea procedurilor. Dacă se transformă într-o campanie permanentă de acuzații fără rezultate concludente, îi poate oferi lui Trump argumente pentru a susține că adversarii încearcă să obțină prin anchete ceea ce nu au reușit prin confruntarea politică.

Controversele din jurul consultanței oferite în Bosnia și Herțegovina de Chris LaCivita și James Blair arată cât de sensibil a devenit acest teren. Trump a reacționat public, avertizând că va renunța la colaborarea cu ei dacă există un conflict de interese. Reacția contează: apropierea de președinte nu poate fi tratată ca o protecție automată în fața întrebărilor despre interese private.

Relatările despre tensiuni interne și despre presiunea asupra șefei de cabinet, Susie Wiles, trebuie privite cu prudență. Ele descriu o vulnerabilitate întâlnită în administrațiile supuse unei presiuni politice puternice: cercul deciziei se restrânge, loialitatea cântărește mai mult, iar informația neconvenabilă ajunge mai greu la lider.

Pentru Trump, răspunsul eficient va depinde de capacitatea de a păstra o echipă care îi apără proiectele și îi spune, în același timp, unde apar problemele. Forța unui președinte se măsoară și prin felul în care corectează greșelile din propriul anturaj.

În această ecuație, JD Vance merită urmărit cu atenție. Pentru vicepreședinte, următorii doi ani reprezintă atât un test de loialitate, cât și începutul unei posibile campanii pentru succesiunea republicană din 2028.

Problema sa este simplă de formulat și greu de rezolvat. Are nevoie de alegătorii lui Trump, dar trebuie să-și construiască și un profil propriu. Continuitatea îi oferă acces la baza republicană; personalitatea politică îi va determina șansele de a o conduce.

Diferențele de ton în privința implicării în alegerile altor state sau a relației cu marile companii tehnologice pot servi tocmai acestei construcții. Trump preferă relația personală cu liderii și directorii de companii. Vance poate încerca să se prezinte drept apărătorul consecvent al intereselor muncitorilor americani și al promisiunilor economice ale mișcării.

Această poziționare are și o dimensiune externă. În electoratul republican există o tensiune între susținerea unei Americi puternice și refuzul unor noi războaie costisitoare. Alegătorul care a votat pentru promisiunea de a pune America pe primul loc poate accepta o operațiune militară considerată necesară, dar poate respinge o implicare prelungită, fără obiective și termene clare.

Trump însuși trebuie să gestioneze această tensiune. O politică externă care transformă presiunea militară și economică în rezultate diplomatice ar întări atât președinția, cât și perspectivele succesorului republican.

Geografia electorală va conta la fel de mult ca rezultatul național. Dacă republicanii rezistă în unele state competitive, dar întâmpină dificultăți în bastioane considerate sigure, explicația va trebui căutată și în nemulțumirile propriului electorat. Alegerile intermediare pot oferi administrației un avertisment util și ocazia unei corecții de direcție.

Vance nu își poate permite însă o ruptură deschisă. Trump păstrează o legătură personală puternică cu o parte importantă a bazei republicane, iar desemnarea unui succesor va depinde de această realitate. Vicepreședintele trebuie să-și construiască viitorul demonstrând că poate duce mai departe ceea ce alegătorii apreciază la actualul președinte.

Pentru România, discuția depășește competiția dintre republicani și democrați. Ea privește soliditatea angajamentului american pe flancul estic al NATO.

La București există tentația de a considera că un Congres democrat ar funcționa automat ca o centură de siguranță pentru relația transatlantică. În anumite privințe, ar putea fi adevărat. Majoritățile parlamentare pot apăra finanțări, pot introduce condiții privind modificarea prezenței militare și pot susține programe de cooperare. Dar nu pot administra fiecare decizie diplomatică sau militară a președintelui.

Un Trump confruntat cu un Congres ostil ar putea investi mai multă energie în politica externă, unde păstrează instrumente importante de acțiune. Aceasta poate fi și o oportunitate. Capacitatea sa de a deschide negocieri dificile, de a exercita presiune și de a accepta costul politic al unei inițiative îi poate permite să miște dosare pe care diplomația convențională le-a lăsat în impas.

Pentru Ucraina și pentru aliații europeni, criteriul decisiv va fi conținutul unui eventual acord. O pace care reduce riscul unei noi agresiuni și oferă condiții credibile de securitate ar reprezenta un rezultat important al președinției sale.

România trebuie să contribuie activ la definirea acestor condiții. O formulă acceptabilă politic la Washington trebuie să răspundă și problemelor de securitate de la Marea Neagră, vulnerabilităților Ucrainei și nevoii de descurajare pe flancul estic. Aici este necesară diplomația românească: în discuțiile concrete, înainte ca deciziile să fie luate.

Istoria americană arată că slăbirea internă a unui președinte nu înseamnă dispariția inițiativei sale externe. După pierderea Senatului de către republicani în 1986 și izbucnirea scandalului Iran-Contra, Ronald Reagan a continuat negocierile cu Moscova, care au dus la Tratatul privind Forțele Nucleare Intermediare din 1987. Summitul de la Reykjavik avusese loc anterior alegerilor intermediare, în octombrie 1986, și pregătise o parte din terenul diplomatic.

Precedentul nu înseamnă că Trump va repeta traseul lui Reagan. Arată însă că un președinte vulnerabil acasă poate obține rezultate externe majore. Uneori, tocmai dificultățile interne îl determină să investească mai mult într-un obiectiv diplomatic important.

În sens invers, confruntările privind finanțarea Vietnamului de Sud au demonstrat cât de fragile pot deveni promisiunile executivului atunci când sprijinul parlamentar și disponibilitatea de a plăti se destramă.

Pentru România, lecția este clară: relația cu Statele Unite trebuie susținută în toate centrele relevante de putere. Casa Albă stabilește direcția executivă, Congresul autorizează și finanțează, iar instituțiile militare transformă deciziile în planuri, infrastructură și prezență efectivă.

Bucureștiul trebuie să privească și dincolo de actualul mandat. Dacă viitoarea conducere republicană va cere aliaților o contribuție mai mare la propria apărare și justificări mai precise pentru angajamentele americane, invocarea prieteniei tradiționale nu va fi suficientă.

Vor conta capacitatea României de a contribui la apărarea comună, infrastructura pe care o pune la dispoziție, seriozitatea programelor militare și legăturile construite în ambele partide americane. Vor conta comisiile de apărare, comandamentele, cooperarea industrială și proiectele care fac prezența americană utilă pentru ambele părți.

Trump apreciază contribuția vizibilă, argumentul direct și partenerul care știe ce cere și ce oferă. România are atuuri pentru o asemenea relație, de la poziția strategică la Marea Neagră până la infrastructura militară și potențialul cooperării economice. Trebuie să știe să le transforme în rezultate.

O eventuală înfrângere republicană ar fi un avertisment electoral serios, dar nu verdictul final asupra președinției Trump. El va păstra prerogativele funcției, o bază politică puternică și posibilitatea de a obține rezultate care să cântărească mai mult decât scorul unui scrutin intermediar.

Tigrul poate fi împins într-un spațiu mai îngust și poate rămâne capabil să stabilească ritmul confruntării. Donald Trump a demonstrat deja că știe să revină când este considerat învins. Ultimii doi ani de mandat îi pot oferi încă ocazia de a transforma această rezistență politică în rezultate durabile pentru America și pentru aliații săi.