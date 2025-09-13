Tichete de vacanță în Republica Moldova. Angajații vor putea merge la odihnă pe cheltuiala angajatorilor

Republica Moldova. Salariații din Republica Moldova vor beneficia de tichete de vacanță. Acestea vor acoperi cheltuielile de cazare și odihnă în pensiunile și structurile turistice din zonele rurale. Noua facilitate, anunțată de Ministerul Finanțelor, urmează să fie aplicată din anul fiscal 2026 și este destinată să susțină atât angajații, cât și economia locală.

Valoarea tichetelor va putea fi dedusă fiscal de către angajatori, în limita a 50% din salariul mediu lunar pe economie. Acestea vor fi emise de operatori autorizați, fie în format electronic, fie pe suport de hârtie. De asemenea sub formă de bilet sau card cu valoare nominală și vor fi valabile timp de un an.

Pentru salariați, sumele acordate sub formă de tichete nu vor fi supuse impozitului pe venit și nici contribuțiilor sociale sau medicale. Ceea ce înseamnă că vor primi un avantaj real, fără pierderi fiscale. Totodată, angajatorii vor avea oportunitatea de a oferi un stimulent suplimentar angajaților, menținând în același timp o deducere fiscală atractivă.

„Măsura este privită drept o pârghie strategică pentru susținerea turismului autohton și pentru menținerea resurselor financiare în interiorul țării. Prin aceste tichete, angajații se vor bucura de vacanțe mai accesibile, iar zonele rurale vor beneficia de noi oportunități de dezvoltare economică și socială”, se menționează în comunicatul Ministerul Finanțelor.

Pentru a clarifica modul de implementare și impactul acestei măsuri, Ministerul Finanțelor, Ministerul Culturii și Asociația Națională a Restaurantelor și Localurilor de Agrement (MAR), în parteneriat cu Asociația Patronală a Industriei Turismului din Moldova (APIT) și Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului, au organizat o sesiune de consultări.

La eveniment au participat reprezentanți ai pensiunilor turistice, agențiilor de turism și mediului de afaceri, care au analizat oportunitățile și provocările aduse de introducerea tichetelor, precum și programele de sprijin disponibile pentru antreprenorii din zonele rurale.

Potrivit autorităților, tichetele de vacanță vor funcționa ca un instrument fiscal de stimulare a turismului intern, încurajând moldovenii să își petreacă concediile în țară și să cheltuiască bani în comunitățile locale. Astfel, satele vor avea de câștigat prin creșterea numărului de vizitatori, iar economia rurală va fi impulsionată.