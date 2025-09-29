Tibi Ușeriu reface traseul legiunilor romane. Va alerga de la Columna lui Traian până la Drobeta-Turnu Severin

Tibi Uşeriu se pregăteşte pentru o nouă provocare impresionantă: va parcurge în alergare traseul legendar al legiunilor romane, de la Columna lui Traian din Roma până la Drobeta Turnu-Severin. „Iar acum despre visul nebunesc. Să alergăm de la Roma la Drobeta pe drumul romanilor înspre Dacia. Fratele meu a plecat în pribegie, dus-întors pe cărarea noastră, pentru a strânge membri în clubul Oamenilor Drumului. Noi ne-am obișnuit să facem lucrurile împreună, să mergem pe același drum, chiar dacă fiecare în felul lui”, spune Tibi Uşeriu într-o postare pe Facebook.

Expediţia, programată să înceapă pe 7 octombrie, se va întinde pe durata a aproape o lună şi are o semnificaţie simbolică, fiind un dialog între drumul său şi cel al fratelui său, Alin Uşeriu, în sprijinul proiectului Via Transilvanica.

Proiectul „Drumul care uneşte” a devenit, în ultimii ani, un veritabil simbol al conexiunii între românii din toate colțurile lumii, dar și o carte de vizită pentru străinii care descoperă România prin pași, emoții și povești autentice. Mai mult decât un traseu turistic, Via Transilvanica este o inițiativă culturală și socială care aduce împreună oameni, locuri și tradiții, arătând diversitatea geografică și spirituală a țării. Organizatorii subliniază că proiectul are nevoie de sprijin constant din partea comunității pentru a-și continua dezvoltarea și întreținerea.

În prezent, Alin Ușeriu, președintele Asociației Tășuleasa Social, parcurge traseul dus-întors pe Via Transilvanica, într-o misiune personală de a convinge cât mai mulți oameni să devină membri ai acestei comunități. Pe urmele sale, fratele său, Tibi Ușeriu, a găsit o modalitate proprie de a susține cauza – printr-o provocare simbolică și fizică, menită să unească istoria cu rezistența umană.

Ideea lui Tibi, inspirată dintr-un dialog plin de umor și afecțiune frățească, a prins contur într-un nou drum: alergarea de la Roma la Drobeta-Turnu Severin, o călătorie care recreează, metaforic, legătura dintre trecutul istoric și prezentul viu al României. Povestea acestei aventuri este cuprinsă în ediția revizuită a volumului „27 de pași – Zece ani mai târziu”, care include cinci capitole noi dedicate acestei experiențe unice.

Pe data de 6 octombrie, la ora 18:00, curtea Accademia di Romania din Roma va deveni gazda unui moment simbolic pentru cultura românească: amplasarea unei borne Via Transilvanica, realizată în parteneriat cu Ambasada României în Italia și Institutul Cultural Român. Evenimentul marchează, într-un mod vizual și emoționant, legătura istorică și culturală dintre Roma și România, între origini și prezent, între rădăcini și identitate.

Reprezentanții instituțiilor implicate descriu Via Transilvanica drept unul dintre cele mai importante proiecte de țară din România contemporană — un traseu cultural și turistic de 1.430 km, care unește Bucovina de Dunăre și care oferă o experiență completă a naturii, tradițiilor și istoriei românești. Extinderea simbolică a acestui drum până la Roma, prin alergarea ultramaratonistului Tibi Ușeriu și a echipei sale, reface drumul antic al romanilor către Dacia și adaugă un nou strat de semnificație istorică și emoțională proiectului.

După cum a subliniat Oana Boșca Mălin, director adjunct și coordonator de programe culturale la Accademia di Romania, amplasarea acestei borne reprezintă o onoare și o formă de participare activă la un demers care „aduce împreună energia, încrederea și comuniunea unui popor”. Totodată, instituția devine parte din cea mai lungă expoziție de artă în aer liber din Europa, integrând cultura românească într-un circuit internațional de recunoaștere și inspirație.

Pe 7 octombrie, la ora 09:00, Tibi Ușeriu va da startul unei noi expediții simbolice, plecând din fața Columnei lui Traian – locul care leagă trecutul Romei de istoria României. Împreună cu Cristian Deac, partenerul său de alergare, și cu Cătălin Sava, voluntar al Asociației Tășuleasa Social responsabil de echipa de asistență, el va străbate în alergare traseul până la Drobeta-Turnu Severin, urmând vechiul drum al legiunilor romane.

Călătoria va trece prin mai multe țări – Italia, San Marino, Slovenia, Croația și Serbia – iar dacă totul decurge conform planului, pe 30 octombrie, Tibi și Cristi se vor reuni cu Alin Ușeriu la ultima bornă Via Transilvanica, în Terra Romana, la Piciorul Podului lui Traian construit de Apolodor din Damasc.

Gabriela Dancău, ambasadorul României în Italia, Malta şi San Marino, a declarat că lansarea simbolică de la Roma reprezintă mai mult decât o simplă iniţiativă sportivă – este un act de reconectare între două naţiuni legate prin istorie, cultură şi prietenie. Ea a subliniat că Via Transilvanica devine o „punte vie” între oameni și valori comune, un drum care vorbește despre continuitate, solidaritate și respect reciproc. În mesajul său, diplomatul român a mulțumit autorităților italiene pentru sprijinul acordat și i-a îndemnat pe pasionații de mișcare să se alăture alergătorilor, chiar și pentru o scurtă porțiune din traseu, pentru a fi parte din această experiență unică.

Pe parcursul itinerariului care se desfășoară între 6 și 30 octombrie, românii din diaspora, dar și susținătorii străini ai proiectului sunt invitați să participe la alergare pe segmentele care le sunt accesibile. Proiectul va fi documentat pas cu pas, iar momentele semnificative ale călătoriei vor fi prezentate pe canalele oficiale ale Via Transilvanica și ale partenerilor instituționali, oferind publicului ocazia de a urmări în timp real povestea acestei aventuri care unește simbolic Roma de Dacia.