Tesla Semi câștigă teren în rândul șoferilor de camion, pe fondul extinderii livrărilor în SUA

Tesla Semi, camionul electric dezvoltat de compania americană Tesla, începe să atragă atenția operatorilor de transport și a șoferilor profesioniști, potrivit unui material publicat de Wall Street Journal, care arată că modelul este primit favorabil în testele și operațiunile comerciale desfășurate în Statele Unite.

Interesul vine într-un moment în care segmentul transportului greu caută soluții pentru reducerea costurilor de exploatare și pentru adaptarea la noile cerințe privind emisiile.

Datele disponibile public indică faptul că Tesla mizează pe Semi ca pe un vehicul destinat în special rutelor regionale, unde autonomia, timpii de încărcare și costurile de întreținere pot deveni argumente comerciale importante.

Modelul a început să fie apreciat de șoferi, într-un context în care producția este în curs de extindere, iar companiile de transport urmăresc performanța reală a camioanelor electrice în exploatare.

Potrivit informațiilor publice asociate materialului Wall Street Journal, Tesla Semi se remarcă printr-o serie de elemente tehnice care îl diferențiază de alte camioane electrice aflate pe piață.

Printre acestea se numără poziția centrală a șoferului în cabină, menită să îmbunătățească vizibilitatea, ecranele digitale laterale și autonomia extinsă comparativ cu alte modele electrice de mare tonaj.

Vehiculul poate ajunge la o autonomie de până la 500 de mile, echivalentul a aproximativ 800 de kilometri, în funcție de configurație și condițiile de utilizare.

Totodată, încărcarea rapidă este prezentată drept unul dintre punctele forte ale modelului, camionul putând ajunge la aproximativ 60% din capacitatea bateriei în 30 de minute, în condițiile utilizării infrastructurii compatibile.

Aceste specificații sunt relevante mai ales pentru companiile care operează curse regionale și lanțuri logistice cu puncte fixe de încărcare, unde utilizarea camioanelor electrice poate fi integrată mai ușor în activitatea curentă.

Mai mulți șoferi implicați în programe pilot au descris experiența de condus ca fiind una pozitivă, cu accent pe confort, vizibilitate și reducerea efortului fizic.

De asemenea, companiile care testează camionul urmăresc economiile potențiale legate de mentenanță și de costurile cu energia, în comparație cu vehiculele diesel.

În paralel, statul California continuă să sprijine adoptarea vehiculelor grele cu emisii zero. Potrivit rezumatului public al articolului, în 2025 au fost acordate granturi de 195 de milioane de dolari pentru achiziția a 1.002 camioane Tesla Semi, ceea ce a contribuit la extinderea prezenței acestui tip de vehicul în sudul Californiei.

Pentru industrie, aceste evoluții oferă un indiciu privind ritmul în care transportul greu electric ar putea trece de la faza de testare la utilizarea pe scară mai largă. Tesla estimează pentru 2026 livrări între 5.000 și 15.000 de unități Semi, cu un obiectiv ulterior de producție anuală de 50.000 de vehicule.

În ciuda interesului în creștere, extinderea rapidă a camioanelor electrice de mare tonaj depinde în continuare de mai mulți factori. Printre principalele obstacole se află infrastructura de încărcare, disponibilitatea tehnicienilor specializați și costul inițial de achiziție.

Tesla Semi ar urma să aibă un preț sub 300.000 de dolari, ceea ce l-ar plasa sub unele modele concurente din aceeași categorie. Chiar și așa, pentru mulți operatori, investiția rămâne semnificativă, iar decizia de cumpărare este legată de calculele privind costul total de operare, durata rutelor și accesul la stații de încărcare de mare putere.

Pe termen scurt, camionul electric pare să își găsească locul în special în transportul regional și în flotele care pot controla mai bine traseele și ciclurile de încărcare.

În acest context, recepția favorabilă din partea șoferilor și interesul companiilor devin indicatori importanți pentru următoarea etapă de dezvoltare a pieței.