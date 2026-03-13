Chinezii s-au cam săturat de mașinile chinezești și cumpără tot mai multe Tesla

Tesla Inc. a înregistrat o creștere a vânzărilor de vehicule electrice în China în primele două luni ale anului 2026, în timp ce gigantul auto chinez BYD a raportat un declin semnificativ în aceeași perioadă. Experții consideră că această schimbare de trend ar putea fi una temporară, iar decalajul dintre cei doi producători rămâne în continuare considerabil, potrivit CNBC.

Datele furnizate de Asociația Chineză a Autoturismelor arată că vânzările combinate ale Tesla în ianuarie și februarie 2026 au crescut cu peste 35% față de aceeași perioadă a anului precedent. Totuși, BYD, liderul pieței globale de vehicule electrice, a raportat o scădere de 36% a livrărilor, menținându-și în continuare poziția de cel mai mare producător de EV-uri din lume.

„Volumul vânzărilor de la fabrica Tesla din Shanghai, care produce Modelele 3 și Y, a fost al doilea după BYD”, arată datele analizate de analiști. Fabrica din Shanghai alimentează piețele din China, Europa și Asia-Pacific, iar majoritatea mașinilor livrate în Europa în februarie au provenit de la această unitate.

Concurența pe piața vehiculelor electrice din China devine tot mai acerbă. BYD a prezentat recent noua sa baterie Blade, capabilă să încarce 97% din capacitate în doar nouă minute, o performanță care a stârnit aprecieri în rândul specialiștilor. În plus, exporturile BYD au depășit vânzările interne pentru prima dată în februarie, consolidându-i avantajul pe piețele internaționale.

Alți producători chinezi, precum Geely și Xiaomi, își cresc prezența pe piață, oferind modele accesibile și competitiv poziționate. În februarie, modelul Xingyuan de la Geely a fost cel mai bine vândut din China, iar SUV-ul YU7 de la Xiaomi a depășit Modelul Y de la Tesla în luna precedentă.

Analistul auto Li Wei a explicat: „Creșterea Tesla este semnificativă, dar nu este suficientă pentru a schimba poziția dominantă a BYD pe termen lung. Piața chinezească rămâne extrem de competitivă, iar noile modele și tehnologiile rapide de încărcare vor influența preferințele consumatorilor în următoarele luni”.