Compania Tesla și-a dezvăluit joi mult așteptatul Roadster în timpul unui eveniment dramatic în care vehiculul a folosit propulsoare cu aer comprimat pentru a zbura de pe o rampă și a efectua o manevră în aer, potrivit Fox News.

Vehiculul a fost văzut zburând, efectuând o întoarcere în aer și accelerând de la zero la 100 km/h în mai puțin de o secundă.

„Se pare că viitorul are mașini zburătoare”, a declarat Elon Musk, CEO-ul Tesla și SpaceX, la un poligon de testare SpaceX din McGregor, Texas.

Vicepreședintele pentru inginerie vehicule, Lars Moravy, a adăugat: „Mașinile zburătoare sunt reale”.

Demonstrația uluitoare a prezentat noul Roadster accelerând pe o rampă curbată masivă și folosind un sistem de aspirație bazat pe ventilator pentru a rămâne atașat până când era complet răsturnat, înainte de a utiliza propulsoare integrate cu gaz rece, dezvoltate în colaborare cu SpaceX, pentru a se lansa de pe rampă, a se răsturna în aer și a ateriza în siguranță înapoi pe sol.

Într-o altă demonstrație, Roadster-ul a fost lansat deasupra unei serii de mașini și a unei semiremorci, efectuând o răsturnare în aer înainte de a ateriza în siguranță pe cealaltă parte.

Elon Musk a spus că anumite versiuni ale Roadster-ului pot accelera de la zero la 100 km/h în mai puțin de o secundă și pot atinge o viteză maximă de peste 370 km/h. În timpul evenimentului, Tesla a demonstrat un Roadster care accelerează până la 100 km/h în mai puțin de o secundă.

„Fiecare mașină de pe șoselele de astăzi este limitată de un singur lucru: aderența anvelopelor. Sistemul de propulsie al Roadster-ului generează de 4-5 ori forța pe care o pot face anvelopele. Mai multă forță pe aceeași masă înseamnă o accelerație semnificativ mai bună - fizica face restul”, a spus Tesla despre X.

La aproape un deceniu de la debutul inițial al conceptului Roadster din 2017, vehiculul a uimit publicul cu demonstrația care sfidează gravitația și care a implementat tehnologia rachetelor SpaceX.

„Astăzi, Roadster prezintă un nou moment în istorie - cea mai bună dintre ultimele mașini conduse de oameni”, a scris Tesla pe X.

Directorii Tesla au anunțat la evenimentul de joi că producția va începe în 2028.

Musk și alți directori Tesla nu au prezentat costul la evenimentul de joi, dar în urmă cu aproape un deceniu, compania a cotat un preț de bază de 200.000 de dolari.

Pagina de rezervare Tesla pentru Roadster, după evenimentul de joi, menționa o plată de rezervare de 50.000 de dolari pentru versiunea „Performance” și o plată de rezervare de 250.000 de dolari pentru versiunea „Thrust”, care dispune de „propulsoare de accelerație”.

Varianta „Rocket” este disponibilă doar pe bază de invitație și este un model cu un singur loc și un „sistem complet de zbor”.

Când Tesla a dezvăluit un prototip al mașinii în 2017, a declarat că livrările vor începe în 2020.