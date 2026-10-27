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Tensiuni și proteste violente în Europa. Cine le susține din umbră

Tensiuni și proteste violente în Europa. Cine le susține din umbrăSursa foto: Arhiva EVZ
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