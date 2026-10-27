Tensiuni și proteste violente în Europa. Cine le susține din umbră

Manifestațiile violente din ultimele săptămâni, care au traversat Europa de la Bruxelles și Paris la Atena trecând Barcelona și Tirana au adus la suprafață probleme care depășeau cu mult simple revendicări de natură economică, chiar dacă acestea din urmă au stat la originea lor.

Costul energiei și al vieții în general, presiunea pe venituri, chiriile și chestiunea locuinței, calitatea sistemului educațional, inflația și pensiile au alimentat o percepție pe care lumea o simțise încă din timpul crizei de acum 17-18 ani. Tinerii se simt frustrați, își pierd încrederea în instituții și privesc cu preocupare și teamă perspectiva personală. Trenul prosperității merge tot mai încet, iar în ultimii ani, înapoi.

În rândurile de mai jos voi încerca să realizez o radiografie a mișcărilor de pe continent – cauze, efecte, autori din umbră – cu trimitere spre ,,beneficiarii’’ externi ai acestui fenomen continental, pe care iarna nu-l va opri. Dimpotrivă.

Episoadele de violență au revelat tensiuni sociale și etnice - urmare a zecilor de ani de migrație din vechile colonii, din zonele de conflict sau de unde se putea procura forță de muncă tânără și ieftină. Cineva trebuia să muncească pentru pensiile seniorilor din Occident. Franța, Italia, Belgia și Spania sunt campioane. Nu am menționat Regatul Unit pentru că nu mai este în UE, dar se pare că ... revine. Germania, cu AfD-ul în creștere, va fi următoarea pe listă. Pe eșichierul intern german sunt toate cauzele și rațiunile de mai sus, ba chiar mai multe.

Nici România nu stă mai bine. Nu avem tensiuni interetnice, dar ne putem mândri cu toate celelalte, cărora le adăugăm șocul inflaționist mult peste intensitatea acestuia în Occident, pericolul din Est, insecuritatea economică. Pe fondul ,,relaxării’’ între Moscova și Washington – cu toate consecințele în planul conflictului din Ucraina – Rusia își va arăta colții în nordul bazinului pontic multă vreme de acum încolo. Chiar în condiții de pace relativă cu Kievul.

Asistăm la o combinație de vulnerabilități economice, sociale, instituționale și identitare care depășește capacitatea guvernelor de a-și orienta politica internă în sensul eliminării lor. Neputința guvernanților se vede cu ochiul liber. Câteodată, o descoperim în discursurile unora ca Trump, J.D. Vance sau Marco Rubio și nu pot să nu le dau dreptate. Cel puțin, în parte.