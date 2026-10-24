Sâmbăta a fost marcată de acțiuni de protest în mai multe puncte cheie din Germania, unde sute de persoane s-au adunat pentru a-și exprima dezacordul față de măsurile autorităților. Principalele nemulțumiri au vizat expulzarea solicitanților de azil ale căror cereri au fost respinse, dar și extinderea centrelor și a infrastructurii destinate reținerii și deportării acestora. În paralel, în orașul Leipzig din estul țării, o altă manifestație a vizat extinderea activității unui producător american de armament, conform dpa.

În cadrul unei zile naționale de acțiune organizate împotriva măsurilor de deportare, datele oferite de forțele de ordine arată o prezență de aproximativ 400 de participanți la Leipzig, 300 la Frankfurt și 150 la aeroportul Berlin-Brandenburg. În același timp, pe aeroporturile din Koln/Bonn și Dusseldorf s-au strâns câte aproximativ 50 de protestatari. Reprezentanții alianței care a organizat evenimentele au susținut însă că numărul participanților a fost mai mare. De asemenea, acțiuni similare au fost anunțate și pe aeroporturile din Munchen și Hanovra.

Organizatorii au criticat aspru politicile actuale ale autorităților germane privind azilul. „Cerem oprirea imediată a deportărilor, deoarece persoanele care caută protecție au dreptul la azil”, a declarat o purtătoare de cuvânt a alianței.

Aceasta a acuzat executivul german de încălcarea acestui drept fundamental și a reclamat cooperarea autorităților cu regimul taliban în vederea punerii în aplicare a expulzărilor.

Aeroportul Leipzig/Halle a fost în acest an punctul de plecare pentru mai multe curse aeriene de deportare către Afganistan. Conform informațiilor furnizate de autorități, cea mai mare parte a persoanelor trimise înapoi erau condamnate pentru diverse infracțiuni.

În același timp, la Frankfurt, atenția protestatarilor s-a îndreptat împotriva unui proiect ce vizează construcția unui nou terminal dedicat procesului de deportare. Manifestațiile au fost inițiate de rețeaua "We'll come united", în colaborare cu alți organizatori locali.

Protestatarii susțin că resursele financiare utilizate pentru aplicarea măsurilor de deportare ar trebui folosite în alte scopuri sociale. „Ne opunem întregii infrastructuri din spatele deportărilor și cerem libertate de circulație pentru toți oamenii”, a declarat o purtătoare de cuvânt a organizatorilor, subliniind că banii alocați expulzărilor ar fi mult mai utili dacă ar fi orientati către programe de integrare a refugiaților.

În paralel cu acțiunile din aeroporturi, aproximativ 400 de persoane au participat la Leipzig la un marș de protest îndreptat împotriva planurilor gigantului american din domeniul apărării, Covenant. Compania intenționează să deschidă o unitate de producție în zona de nord a orașului. În ciuda unei ploi torențiale, manifestația s-a desfășurat sub supravegherea poliției.

Participanții la marșul din Leipzig au fost în mare parte tineri. Aceștia au defilat purtând pancarte cu mesaje pacifiste, însemne ale unor grupări de stânga, precum și steaguri palestiniene.

Compania Covenant a inaugurat oficial spatiul de producție din Leipzig la începutul lunii octombrie. Planul constructorului american este de a începe, din anul 2027, fabricarea rachetelor de croazieră cu rază lungă de acțiune Anthem.

Leipzig este proiectat să devină cel mai mare centru operational al companiei la nivel mondial. Obiectivele de producție prevăd realizarea a 1.000 de sisteme de armament în primul an de funcționare, urmând ca până în anul 2028 volumul să atingă 5.000 de unități anual.