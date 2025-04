Social Tendință ciudată pe piața imobiliară. Prețurile au luat-o razna







Pentru mulți români, mutarea în apartamentele din ansamblurile rezidențiale noi de la periferia orașelor a fost mai dificilă decât se așteptau, iar entuziasmul inițial s-a diminuat, unii locatari semnalând probleme și lipsuri în noile construcții.

Prețurile apartamentelor din țară, tot mai mari

Zonele de la periferia marilor orașe din România, care în trecut erau folosite pentru platformele industriale, au început să devină tot mai atractive pentru dezvoltatorii imobiliari. Apartamentele din noile cartiere construite în ultimii ani s-au vândut rapid, iar prețurile lor au continuat să crească.

În București și Timișoara, prețurile apartamentelor noi cu două camere în zonele de periferie încep de la 60.000 de euro. În Cluj-Napoca și Constanța, locuințele noi de cel puțin 40 de metri pătrați sunt adesea mai scumpe, având prețuri care pornesc de la 80.000 de euro. În Iași, apartamentele noi cu două camere sunt listate la prețuri de cel puțin 55.000 de euro.

Provocări și nemulțumiri în noile cartiere de blocuri

Mulți români care au ales să se mute în noile cartiere de blocuri din marile orașe au împărtășit pe rețelele de socializare diverse neajunsuri pe care le-au întâmpinat. Un locatar a semnalat probleme legate de mizeria, haosul și inconvenientele cauzate de dezvoltator, precum și de lipsa sau insuficiența spațiilor verzi și a trotuarelor.

„Vecinii mei se cred personaje principale doar pentru că au două camere în Militari, luate în rate. Chiar zilele trecute era o tipă care claxona ca nebuna că avea locul de parcare ocupat și a deranjat zeci de oameni. Am ajuns să cred că moșii comuniști din blocurile vechi sunt mai de treabă decât mulți tineri de 25-35 de ani”, relatează un român.

„Nu-mi place că aud zgomote când vecinul de sus pornește mașina de spălat, vecinii care vorbesc tare pe balcon și se aude în tot complexul. Dai o căruță de bani, mai investești în mobilă și electrocasnice, și ajungi să-ți faci calcule dacă nu era totuși mai bine într-un bloc comunist. Să nu uit de pereții care pocnesc noaptea când se contractă și se ”așează” clădirea”, a mai povestit un alt român.

Avantajele locuințelor noi

În ciuda numeroaselor plângeri, alte persoane au mărturisit că nu au regrete în privința alegerilor făcute, justificând că locuințele au și avantaje, care includ parcarea, confortul termic, instalații și dotări noi, precum și zone verzi mai mari.

„Blocul, deși cu multe apartamente, e foarte curat și liniștit. E foarte bine izolat termic, pornesc rar centrala și o am setată pe 21 de grade. Întreținerea nu sare de 150-200 de lei. Am și parcare subterană”, a spus unul dintre aceștia.

„Am ales bloc nou deoarece, la București, în funcție de cartier, chiar nu e diferență între nou sau vechi. Dar am ales să am un apartament construit după standardele de azi, care va avea 20 de ani vechime după ce îl voi achita, și voi avea o perspectivă de vânzare mai bună decât dacă aș fi luat unul din anii ‘80, care are deja aproape 50 de ani în momentul achiziției și va avea 70 de ani când voi termina eu creditul”, a comentat o altă persoană, potrivit Ziarulprofit.ro.