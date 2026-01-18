Temperaturile continuă să scadă în Republica Moldova, gerul se întețește

Vremea rece se va manifesta și azi, 18 ianuarie, în Republica Moldova, valorile termice vor continua să scadă față de cele ce s-au înregistrat în intervalul anterior. Conform anunțului făcut de specialiștii meteo, maximele de duminică vor atinge nivelul de -7 grade până la -11 grade Celsius, iar în timpul nopții, mercurul din termometre va coborî până la -12 grade.

Cerul va fi înnorat în toată țara, pe tot parcursul zilei, nu sunt mari șanse să apară precipitațiile sub formă de ninsoare. Vântul va sufle moderat, vor fi intensificări pe alocuri în centrul teritoriului și în vest. Sunt anunțat -7 grade Celsius la Ștefan-Vodă, vor fi -8 la Cahul, -10 grade Celsius la Bălți și la Chișinău și câte -11 grade la Briceni și la Rîbnița. Mâine, se va încălzi ușor, temperaturile vor fi de -3 până la -9 grade Celsius.

În România, azi, vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea în majoritatea zonelor, iar în nordul și estul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei și pe parcursul zilei.

Cerul va fi variabil, cu înnorări în estul și sudul teritoriului, unde doar trecător și izolat vor fi fulguieli. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în sudul Banatului și local în Bărăgan, sudul Moldovei și Dobrogea, cu viteze în general de 40…50 km/h, conform celor de la ANM.

Temperaturile maxime se vor încadra între -12 grade în nordul Moldovei și în jurul a 0 grade în Dealurile de Vest, iar minimele vor fi cuprinse în general între -20 și -8 grade Celsius. Pe arii izolate va fi ceață cu depunere de chiciură, cu precădere în vest și centru.

Vreme geroasă și azi în București. Cerul va avea înnorări și trecător vor fi fulguieli. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -7… -6 grade, iar cea minimă va fi de -10…-9 grade Celsius.