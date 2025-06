Social Tehnică revoluționară pentru depistarea afecțiunii cu care se confruntă sute de milioane de oameni







Peste 2 miliarde de oameni din întreaga lume suferă de anemie, inclusiv aproximativ 83 de milioane de americani cu risc ridicat. Un nou software oferă acum clienților un screening fiabil și ușor accesibil.

O aplicație pentru smartphone care utilizează inteligența artificială și fotografia unghiilor unui utilizator pentru a diagnostica anemia reprezintă un salt semnificativ în tehnologia neinvazivă în domeniul sănătății, conform unei cercetări recente la care este coautor Dr. L. Andrew Lyon, profesor la Universitatea Chapman și decan fondator al Școlii de inginerie Fowler.

Studiul, care a fost publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences, arată că estimările hemoglobinei din această aplicație neinvazivă, îmbunătățită cu inteligență artificială, sunt comparabile cu cele din testele de laborator convenționale. Cu peste 200 000 de utilizatori și peste 1,4 milioane de teste finalizate, aplicația este o soluție cu costuri reduse, scalabilă, care crește accesul la screeningul anemiei, în special în locuri îndepărtate și defavorizate.

Anemia, o problemă des întâlnită

Cu o mai mare accesibilitate, acest software pune screeningul demn de încredere chiar în mâinile utilizatorilor, facilitând intervenția timpurie și monitorizarea sănătății în timp real, permițând utilizatorilor să ia decizii fără a aștepta rezultatele testelor. Deși software-ul nu este destinat autodiagnosticării, acesta îi ajută pe utilizatori să știe când să solicite consiliere medicală.

Persoanele cu anemie cronică, cum ar fi cele cu boli renale sau cancer, care au nevoie de monitorizare frecventă, vor găsi aplicația foarte utilă. Potrivit studiului, utilizarea de către acești pacienți a aplicațiilor adaptate a crescut acuratețea cu peste 50%, făcând gestionarea la domiciliu mai sigură și mai simplă. În plus, prima hartă a prevalenței anemiei la nivel de județ din Statele Unite a fost posibilă prin utilizarea datelor de geolocalizare.

În special, precizia a crescut (de la ±1,36 la ±0,74 g/dL) pentru persoanele cu anemie cronică atunci când aplicația a fost personalizată. Inexactitatea absolută medie a estimărilor hemoglobinei (Hgb) a fost de ±0,72 g/dL; pentru utilizatorii cu Hgb >10 g/dL, aceasta s-a îmbunătățit la ±0,50 g/dL.

„Această cercetare, care a durat mai mult de opt ani, reprezintă un pas semnificativ către îmbunătățirea accesibilității în asistența medicală”, a declarat Dr. Lyon. „Este o dovadă a colaborării pe termen lung și a angajamentului de a responsabiliza pacienții prin inovare.”

sursa: medicalxpress.com