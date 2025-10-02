Ţeapă pentru rude şi prieteni. Un cunoscut influencer din Chişinău, în arest preventiv

Republica Moldova. Influencerul Daniel Cebotari, cunoscut în mediul online drept „Nanu Danu”, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind învinuit de escrocherie în proporţii deosebit de mari.

Victimele lui Daniel Cebotari sunt rudele şi prietenii săi. În lista lor se regăseşte şi cunoscutul cântăreţ Patric Hanganu.

Procurorii îl acuză pe „Nanu Danu” că s-ar fi pricopsit cu peste 140.000 de euro, printr-o presupusă schemă de investiții legată de importul de mașini din SUA.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) susţine că Daniel Cebotari şi-ar înşela rudele şi prietenii de vre-o cinci ani.

„Schema a început să fie aplicată începând din 2021, cu ultima din cele șapte victime fiind înșelată în 2025, atunci când au și fost depuse plângerile. Potrivit materialelor cauzei investigate de ofițerii de Poliție sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), învinuitul cu vârsta de 35 de ani le promitea în schimbul „investițiilor” un venit lunar care varia de la 4% la 10%.

În schimb, acesta a importat zero automobile din Statele Unite ale Americii, iar persoanele preventiv şi-ar fi primit doar o parte din bani şi din venitul promis, pentru ca acesta sǎ le obținǎ încrederea”, se arată înt-un PCCOCS. Potrivit ratelor de schimb valutar din perioadele în care acesta i-ar fi înșelat pe investitori, în valuta națională, prejudiciile ar depăși suma de 4.000.000 lei.

Potrivit procurorilor, parvin şi alte plângeri la autoritǎțile de drept, de la alte victime, cu prejudicii de ordinul sutelor de mii de euro.

Printre cei care au depus plângeri la poliţie este şi cântăreţul Patric Hanganu. Artistul a declarat că ar fi fost dus de nas cu aproximativ 25 mii de euro de influencerul „Nanu Danu”.

„Îmi pare rău de dânsul, sincer să spun. Nu doresc rău nimănui, absolut, dar asta e viața. Trebuie să ne asumăm în viața unele acțiuni. Și el așa vorbea ușor și cumva parcă nu a făcut nimic.

Aici merge vorba de sume enorme de bani. Nu de mii de lei sau mii de euro, dar de sute de mii de euro. Zeci de persoane care au fost duse de nas, care au fost amăgite. Și, iată, ăsta e rezultatul. Situaţia este foarte gravă”, a declarat interpretul într-o înregistrare video.