Te închizi în casă și nu ieși toată luna mai. Ai și de ce!

Platforma Max anunţă pentru luna mai un nou sezon din „Rick şi Morty", în timp ce serialul „Şi uite aşa...” revine cu sezonul trei. Cinefilii vor fi încântaţi de apreciatul „Tár" şi de acţiunea intensă din „Kraven Vânătorul", iar pasionaţii de sport pot urmări Giro d'Italia şi spectacolul de pe zgura pariziană de la Roland-Garros.

Platforma Max (fosta HBO Max) își îmbogățește conținutul în luna mai 2025 cu o ofertă diversificată ce include seriale originale, filme premiate, documentare intense și competiții sportive majore.

Telespectatorii vor avea acces la o selecție generoasă de titluri în toate genurile.

Ce seriale a pregătit Max pentru luna mai

Pe 1 mai are loc lansarea miniseriei „O cale îngustă spre nordul îndepărtat” („The Narrow Road To The Deep North”), un serial dramatic ce explorează formele iubirii și felul în care aceasta ne susține în perioade de criză.

Începând cu 2 mai, sezonul 3 din documentarul HBO „Valul uriaș” („100 Foot Wave”) aduce din nou în prim-plan lumea fascinantă a surferilor de valuri uriașe, în special a lui Garrett McNamara. Serialul documentează aventurile echipei de elită în locații precum Nazaré (Portugalia), Cortes Bank (Pacific), Safi (Maroc), Italia și Hawaii.

Tot din 2 mai se lansează drama „Malditos”, despre o mamă și fiii săi care luptă împotriva expulzării, în timp ce ascund un secret periculos.

Pe 5 mai, va debuta „Beleza Fatal” („Scars of Beauty”), un serial brazilian despre o tânără care se infiltrează într-o familie influentă pentru a răzbuna moartea mamei sale.

Pe 9 mai este programat serialul turcesc „The Prince” („Prens”), o dramă regală ce începe cu moartea misteriosă a regelui Thun și escaladează într-un conflict cu Ungaria.

Din 16 mai, Max lansează „Duster”, o dramă polițistă plasată în 1972, în care o agentă FBI de culoare recrutează un șofer implicat în jafuri pentru a opri o organizație criminală.

Fanii comediei animate vor avea parte de sezonul 8 din „Rick și Morty”, în timp ce pe 30 mai va debuta sezonul 3 din „Și uite așa…” („And Just Like That…”), continuarea celebrei serii „Sex and the City”, notează News.ro

Dacă ești pasionat de Turul Italiei, vei avea 16 zile pline de adrenalină

În luna mai, Max va transmite în direct două dintre cele mai importante competiții sportive internaționale:

Giro d’Italia (9 – 25 mai), primul Mare Tur de ciclism al anului, cu finalul programat la Roma.

Roland-Garros (începând cu 25 mai), al doilea turneu de Grand Slam al anului. Printre participanți se regăsesc Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Iga Swiatek și Aryna Sabalenka.

De asemenea, între 1 și 5 mai se vor transmite ultimele meciuri ale Campionatului Mondial de Snooker, eveniment ce încheie sezonul în acest sport.

Pasionații de Marvel vor trăi la cote maxime filmul Kraven vânătorul, în mai

Luna mai aduce și o selecție remarcabilă de filme:

„Tár” (16 mai), o dramă cu Cate Blanchett în rolul dirijoarei Lydia Tár, apreciată pentru interpretarea intensă a unui personaj complex aflat în colaps.

„Kraven vânătorul” (16 mai), film Marvel cu Aaron Taylor-Johnson în rol principal, explorând originile unui antierou emblematic.

„Elevation” (2 mai), un thriller post-apocaliptic despre supraviețuire.

„Saturday Night”, un film regizat de Jason Reitman despre culisele lansării emisiunii Saturday Night Live, în 1975.

Pe lângă acestea, Max adaugă titluri celebre în arhivă: „House of Gucci”, „American Gangster”, „Batman v Superman: Dawn of Justice”, „Wonder Woman 1984”, „Zack Snyder’s Justice League”, „Janet Planet”, „Let Them All Talk”, „Renfield”, „Tomb Raider”, „The First Omen”, „Unpregnant”, „Legally Blonde” și continuarea sa.

Pentru iubitorii de cinema românesc, platforma oferă producții de referință precum: „R.M.N.”, „Occident”, „Amintiri din epoca de aur”, „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, „După dealuri”, „Bacalaureat” și „Tata mută munții”.

Tu știi cine este Ovidio Guzman?

„Criminalul de lângă mine” („Evil Lives Here”) – sezon nou din 6 mai.

„Trofeul însângerat” („Bloody Trophy”) – anchetă despre traficul de coarne de rinocer, din 9 mai.

„The Bakersfield 3” – premieră pe 12 mai.

„Battle Of Culiacan: Heirs Of The Cartel” – serial despre arestarea lui Ovidio Guzmán, din 22 mai.

Patru desene animate adecvate copiilor