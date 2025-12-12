Taxă de 3 euro pentru toate coletele de sub 150 euro, care intră în țările UE

Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană au aprobat vineri impunerea, începând din iulie 2026, a unor taxe vamale de trei euro (3,52 dolari) pentru coletele cu o valoare de sub 150 euro care intră în cele 27 de state membre UE. Decizia vizează în special platformele online din China, precum Shein, Temu şi AliExpress, conform agenţiei DPA.

Comisia Europeană a precizat într-un comunicat că această taxă este o măsură temporară, care va rămâne în vigoare până în 2028. În acel moment, vor fi impuse taxe vamale tuturor mărfurilor importate în blocul comunitar, indiferent de valoarea lor.

Potrivit comunicatului, măsura a fost adoptată deoarece astfel de colete intră în UE fără taxe vamale, generând concurenţă incorectă pentru vânzătorii europeni, precum şi riscuri pentru sănătatea și siguranța consumatorilor. De asemenea, Comisia Europeană a menționat nivelul ridicat de fraudă și preocupările privind impactul asupra mediului.

Anul trecut, aproximativ 4,6 miliarde de trimiteri cu valoare mică, adică bunuri cu o valoare de sub 150 euro, au intrat pe piața UE, echivalentul a 12 milioane de colete pe zi. Această cifră este de două ori mai mare decât în 2023 și de trei ori mai mare decât în 2022, iar multe dintre bunuri s-au dovedit neconforme cu legislația europeană. Creșterea rapidă a numărului de colete a ridicat îngrijorări legate de pătrunderea produselor dăunătoare pe piața europeană.

Noua taxă va afecta în special retailerii online care trimit mărfuri din China, precum Shein, Temu sau AliExpress, având în vedere că 91% din toate comenzile online de sub 150 de euro proveneau din China în 2024.

Reglementările vor contribui, de asemenea, la reducerea fraudelor și la prevenirea importurilor subevaluate deliberat în declarațiile vamale pentru evitarea plății taxelor. Declarațiile vamale neconforme afectează negativ companiile europene, care trebuie să concureze cu importurile low-cost. În plus, exceptarea coletelor mici de la plata taxelor determină împărțirea comenzilor mari în colete mai mici, generând risipă de ambalaje.

Inițial, UE plănuia să elimine scutirile pentru coletele cu valoare sub 150 euro abia în 2028. Totuși, sosirea miliardelor de colete, majoritatea din China, a determinat companiile europene să exercite presiuni pentru o aplicare mai rapidă a taxelor, pentru a proteja retailerii europeni de concurența neloială, potrivit dpa.com.