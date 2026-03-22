Țarul Alexandru al II-lea „Nemuritorul”, asasinat de anarhiști

Țarul Alexandru al II-lea al Rusiei a fost asasinat! Fusese supranumit Nemuritorul, deoarece anarhiștii au încercat să îl asasineze de mai multe ori, în cei 26 ani de domnie în Rusia Țaristă.

Țarul Alexandru al II-lea, născut la 17/29 aprilie 1818, în Gubernia Moscova, a încercat reforme structurale însă anarhiștii considerau că ea nu este suficientă, iar țarismul trebuia înlăturat. Țarul începuse să domnescă din data de 2 martie 1855.

Țarul Alexandru al II-lea a considerat că trebuia să reformeze social Rusia. Pătura de sus era clar împotriva reformei. O eliminare a țarului nu le era deloc defavorabilă. Au fost două atentate eșuate la 18 aprilie 1866, respectiv la 6 iunie 1867. În Rusia, nevoia de reforme a făcut ca să se inițieze curente precum narodnicismul, anarhismul, socialismul.

Narodnicismul a fost o mișcare cultă. Studenții din marile centre universitare au ales să meargă în sate, să lumineze poporuș. Numai că țăranii ereau crescuți în credința că după Dumnezeu Tatăl, Fiul, Sfântul Duh și Maica Domnului, Sfinții Apostoli sau Ierarhi veneau Țarul cu familia sa. Țăranii i-au alungat pe narodniciști cu pietre.

Se considera că Rusia trebuie reformată. Țăranii erau lipsiți de inițiativă, se temeau de abuzurile boierilor și nu se implicau în acțiunile cu tentă revoluționară. În același timp, pătura superioară refuza orice idee de reformă. Aceasta a fost văzută ca un avans al dușmanilor anarhiști și socialiști.

Organizația secretă ”Voința poporului” a reușit asasinarea țarului. S-a întâmplat în timp ce acesta se îndrepta cu trăsura de la Palat spre Manej. Complotiștii au așteptat semnalul unei conspiratoare. Apoi, unul dintre complotiști a aruncat o bombă, în fața trăsurii. Țarul a fost grav rănit. El a coborât din trăsură cu sabia scoasă spre atentatorul căzut. Un al doilea atentator, neobservat, a ieșit din mulțime. Imediat, el a aruncat o a doua bombă la picioarele Țarului. Acesta, grav rănit, rămas practic fără picioare, a decedat ulterior la Palat.

La 14/26 martie 1881, la aproape două săptămâni de la asasinarea Țarului Alexandru al II-lea, România se proclamă Regat, deoarece se estima că în Rusia vor fi tulburări. În cele din urmă situația s-a restabilit. În 1890, juristul basarabean Constantin Stere, pornind de la unele concepții narodniciste, s-a inspirat creând curentul numit „poporanism”.