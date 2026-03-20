Țările care nu se află în anul 2026. Statele folosesc alt tip de calendar

Unele state folosesc calendare diferite de cel gregorian, iar acest lucru face ca anul oficial să nu coincidă cu 2026. Diferențele sunt stabilite prin tradiții culturale și religioase, care influențează modul de calcul al timpului.

Mai multe state utilizează calendarul islamic, bazat pe ciclurile lunii. Printre acestea se află Arabia Saudită și Afganistan. Sistemul are 12 luni lunare, mai scurte decât cele din calendarul gregorian, ceea ce duce la un decalaj constant între ani.

În acest tip de calendar, anul este mai scurt, având aproximativ 354 de zile. Din acest motiv, anul islamic este în urma celui gregorian. De exemplu, în timp ce în majoritatea lumii este 2026, în aceste țări anul este diferit, fiind calculat după era hijri, care începe în anul 622.

Calendarul este folosit în special pentru stabilirea sărbătorilor religioase și a unor evenimente importante. De asemenea, influențează modul în care sunt organizate anumite activități oficiale.

Iranul folosește calendarul persan, cunoscut și drept calendar solar hijri. Acesta este bazat pe mișcarea Soarelui și este mai apropiat ca structură de calendarul gregorian, însă are un punct de plecare diferit.

Anul începe odată cu echinocțiul de primăvară, iar lunile sunt stabilite în funcție de poziția Soarelui. Din acest motiv, anul din Iran nu coincide cu 2026, ci este calculat după un sistem propriu. Afganistanul utilizează atât calendarul islamic, cât și pe cel persan, în funcție de context. Calendarul persan este folosit pentru activități administrative, în timp ce cel islamic este folosit pentru sărbători religioase.

Etiopia folosește un calendar diferit de cel gregorian, care are 13 luni. Sistemul este derivat din calendarul copt și are o structură distinctă. Anul etiopian este în urma celui gregorian cu aproximativ șapte până la opt ani. Astfel, în timp ce în alte state este 2026, în Etiopia anul este altul.

Calendarul include 12 luni a câte 30 de zile și o lună suplimentară de cinci sau șase zile. Acest sistem este utilizat în viața de zi cu zi, inclusiv în documente oficiale și în organizarea activităților publice.

Thailanda utilizează calendarul budist, care este cu 543 de ani înaintea celui gregorian. Acest lucru înseamnă că anul oficial este diferit de 2026. Calendarul budist este folosit în documente oficiale, în instituții și în viața administrativă. Cu toate acestea, calendarul gregorian este folosit în paralel, în special pentru relații internaționale.

Sistemul se bazează pe momentul considerat începutul erei budiste, ceea ce determină diferența mare de ani față de restul lumii.