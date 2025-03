Social Tarife mai mici în roaming: Moldovenii au economisit 220 de milioane de lei







Republica Moldova. Moldovenii economisesc anual 220 de milioane de lei datorită reducerii tarifelor în roaming. Anunțul a fost făcut de către ministrul Dezvoltării Economie și Digitalizării, Dumitru Alaiba. Acesta a precizat că moldovenii vor economisi și mai mult după ce Republica Moldova va fi acceptată în spațiului digital european înainte de a deveni membră a Uniunii Europene. Acest lucru înseamnă că cetățenii vor putea utiliza serviciile de telefonie mobilă în țările UE fără costuri suplimentare de roaming, la aceleași tarife ca și acasă.

„Acum doi ani, am inițiat negocierile cu Comisia Europeană și, împreună, am obținut un rezultat concret. Am redus tarifele de roaming printr-un acord istoric între operatorii din UE și Republica Moldova. Am pus capăt unei realități frustrante și am eliminat facturile astronomice. Astăzi, moldovenii pot călători în UE și discuta cu cei de acasă fără grija facturilor uriașe”, a menționat ministrul.

Guvernul a aprobat Legea comunicațiilor electronice

Miercuri, 5 martie, Guvernul de la Chișinău a adoptat astăzi proiectul privind Legea comunicațiilor electronice. Proiectul presupune transpunerea a 12 acte ale Uniunii Europene în domeniu. Astfel, urmează să fie creat un un cadru legal modern și competitiv pentru dezvoltarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice în Republica Moldova.

Legea comunicațiilor electronice mai prevede includerea Republicii Moldova în zona „Roam Like At Home” a Uniunii Europene. Asta înseamnă că moldovenii se vor putea folosi de serviciile de telefonie mobilă în țările UE fără costuri suplimentare de roaming, la aceleași tarife ca și acasă.

De doi ani, moldovenii beneficiază de tarife în roaming mai mici

Începând cu 1 ianuarie 2024, tarifele de roaming între Republica Moldova și statele membre ale Uniunii Europene au fost reduse. A fost posibil datorită unui acord semnat între UE și țara noastră. Operatorii de telefonie mobilă din Republica Moldova și cei din Uniunea Europeană și Spațiul Economic European au convenit voluntar să ofere utilizatorilor finali oferte mai avantajoase.