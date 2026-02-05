Monden

Tăriceanu, probleme la Raliul Monte Carlo Historique. A fost nevoit să renunțe


Fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a anunțat pe Facebook a fost nevoit să renunțe la participarea sa în cadrul Raliului Monte Carlo Historique 2026 din cauza unor probleme tehnice și logistice neprevăzute.



Tăriceanu a reprezentat România în echipa Memorial Petre Cristea Rally Team – 90 de ani, conducând o Lancia Fulvia 1.3 S din 1974, model eligibil pentru competiție, care este dedicată automobilelor fabricate înainte de 1986.

Tăriceanu a explicat că dificultățile au început în timpul unei probe speciale de seară, când au înregistrat două pene de cauciuc, dar aveau la dispoziție doar o singură roată de rezervă. Problemele au fost agravate de defecțiuni ale aparatului de navigație și ale intercom-ului, care i-au obligat să parcurgă porțiuni întregi „à l’aveugle” și să comunice cu dificultate între ei.

„Cursa devenise un chin, iar noi am venit aici pentru plăcerea de a concura, nu pentru frustrare. De aceea, am hotărât să abandonăm. Păcat… pentru că era frumos”, a declarat Tăriceanu.

90 de la victoria legendarului Petre Cristea

Ediția din acest an a raliului marchează 90 de ani de la victoria legendarului Petre Cristea, primul român care a câștigat Raliul Monte Carlo în 1936 la volanul unui Ford V8 modificat. Această performanță istorică rămâne un reper în automobilismul românesc și internațional și a motivat participarea mai multor echipaje românești la ediția 2026.

De cine a fost reprezentată România

România a fost reprezentată de cinci echipaje, fiecare cu mașini clasice remarcabile:

  • Adrian Anton Georgescu – Ștefan Marinescu, Renault 5 Alpine (1981)
  • Adrian Nicolau – Levente Kovács, Ford Escort Mk1 (1968)
  • Viorel Ognean – Florin Mitea, Ford Escort Mk2 (1976)
  • Alexis Bizzarilli – Ioan Plămădială, Fiat X1/9 (1979)
  • Călin Popescu Tăriceanu – Radu Dumitrescu, Lancia Fulvia 1.3 S (1974)

Organizat de Automobile Club de Monaco (ACM), Monte Carlo Historique reunește anual sute de echipaje internaționale. Startul se dă din cinci orașe europene, iar traseul parcurge drumuri spectaculoase și provocatoare, cu sosirea la Monaco. Ediția 2026 reprezintă a 93-a desfășurare a competiției, care nu s-a organizat între 1940 și 1948 din cauza celui de-al Doilea Război Mondial.

Proiecte speciale