Exclusiv. România readuce legenda lui Petre Cristea pe traseele Monte Carlo. Călin Popescu Tăriceanu: Ne propunem să mergem cu modestie și să învățăm de la cei mai buni

În ianuarie 2026, România va reveni în prim-planul motorsportului european prin participarea unei echipe naționale la Rallye Monte-Carlo Historique, unul dintre cele mai faimoase raliuri de regularitate din lume. Evenimentul, desfășurat în perioada 22-25 ianuarie, marchează și aniversarea a 90 de ani de la victoria excepțională a pilotului român Petre Cristea, primul și singurul român care a câștigat Raliul Monte Carlo, în 1936, la volanul unui Ford V8 special modificat.

În memoria lui Petre Cristea, echipa României va avea denumirea oficială „Petre Cristea Heritage Rally Team Romania – 90 Years”, și va fi alcătuită din cinci echipaje cu experiență în curse moderne și istorice, toate înscrise cu automobile fabricate înainte de 1986.

România debutează astfel cu o echipă națională oficială, compusă din zece sportivi, pregătiți să readucă în prim-plan tradiția automobilismului românesc, una dintre cele mai vechi din Europa, începută încă din 1904.

Acum 90 de ani, Petre Cristea reușea o performanță considerată astăzi legendă prin câștigarea Raliului Monte Carlo, la 27 de ani, cu un Ford V8 modificat de el și de Ionel Zamfirescu. Presa franceză îl supranumea „regele derapajelor”, uluită că un Ford de serie, modificat de doi români, a depășit mașinile pregătite de marile uzine.

Călin Popescu-Tăriceanu, fostul premier al României, care va pilota Lancia Fulvia 1300HF din 1974 alături de copilotul său Radu Dumitrescu, explică, în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei, semnificația participării și spune că „cei care participăm la această cursă suntem membri ai Retromobil, cu mașinile noastre, și ne-am dorit să marcăm victoria pilotului Petre Cristea, care a câștigat Raliul Monte Carlo în 1936”.

„Am vrut să celebrăm 90 de ani de la această performanță excepțională, singura obținută până acum de un pilot român, și probabil un caz aparte care va rămâne în istorie, pentru că nu se întrevede în prezent alt pilot care să poată aspira la un astfel de titlu”, a continuat apoi Călin Popescu Tăriceanu.

El subliniază că Monte Carlo Historique nu este o cursă de viteză și menționează faptul că „echipa noastră concurează cu mașini fabricate până în 1986 și este înscrisă în raliul de regularitate, nu într-un campionat de viteză contra cronometru. Este un format care recreează atmosfera competițiilor de odinioară”.

Conform declarațiilor sale, echipa României este „ceea ce se numește gentlemen drivers, adică piloți amatori care participă cu pasiune, dar se pregătesc serios”.

În cadrul interviului pentru Evenimentul Zilei, el explică faptul că pregătirile pentru cursă sunt complexe, tehnic și logistic, iar raliul ne testează abilitățile de navigație. Toți dispun de aparatură de navigație modernă și sofisticată, care îi ajută să obțină rezultate cât mai bune în probele de regularitate cu viteze impuse.

Pentru Călin Popescu Tăriceanu, participarea la Monte Carlo este materializarea unui vis vechi. „Am început să pilotez mașini de curse la 25–26 de ani, înainte de 1990, și nici prin gând nu mi-ar fi trecut că aș putea participa la Monte Carlo”, a spus el.

Amintește apoi că în perioada comunistă nu au existat echipaje românești în această competiție și că abia după 1990, „libertatea ne-a permis să visăm cu ochii deschiși și să ne materializăm visele”.

„Anul trecut, împreună cu copilotul meu, am decis să facem acest pas, considerând că merită măcar odată în viață. Dacă vrem să spunem că am fost piloți, trebuie să fi participat la Monte Carlo”, a mai declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Echipajele României pentru Monte Carlo Historique 2026 sunt:

Adrian Anton Georgescu – Ștefan Marinescu, Renault 5 Alpine (1981)

Adrian Nicolau – Levente Kovács, Ford Escort Mk1 (1968)

Viorel Ognean – Florin Mitea, Ford Escort Mk2 (1976)

Alexis Bizzarilli – Ioan Plămădială, Fiat X1/9 (1979)

Călin Popescu-Tăriceanu – Radu Dumitrescu, Lancia Fulvia 1.3 S (1974)

„Voi pilota o Lancia Fulvia din 1974, o mașină cu istorie în raliuri. Este o versiune strict de serie, de stradă, cu anumite amenajări specifice participării la raliuri. Aceasta reprezintă diferența între spectacolul vitezei și arta regularității”, explică Călin Popescu Tăriceanu pentru Evenimentul Zilei.

În privința emoțiilor și a așteptărilor, el este a specificat că „avem ca obiectiv principal să terminăm cursa. Sunt foarte mulți piloți care, din cauza adrenalinei, forțează și abandonează din cauza incidentelor tehnice sau accidentelor. Este prima noastră participare, iar experiența se câștigă în timp. Ne propunem să mergem cu modestie și să învățăm de la cei mai buni”, conchide Călin Popescu Tăriceanu.