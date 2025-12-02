Social

Târgul Sfântului Nicolae, la Muzeul Național al Țăranului Român. Programul evenimentului

Muzeul Național al Țăranului Român. Sursa foto: Facebook/Muzeul Național al Țăranului Român
Zeci de meșteri din întreaga țară - olari, lingurari, cofetari, ţesătoare, cusătorese, împletitoare, pielari, rudari, iconari, cioplitori și alții - vor ajunge la Muzeul Național al Țăranului Român cu obiecte lucrate cu migală de-a lungul anului, pregătite pentru a fi cumpărate. Târgul Sfântului Nicolae are loc de vineri până duminică, în intervalul 10:00-18:00, potrivit anunțului făcut de muzeu.

Zeci de meșteri din toată țara, la Muzeul Național al Țăranului Român

Peste 80 de meșteri din toată țara - olari, lingurari, cofetari, țesătoare, cusătorese, împletitoare, pielari, rudari, iconari, cioplitori și alții - vor veni la Muzeul Național al Țăranului Român cu obiecte lucrate cu grijă de-a lungul anului, gata de vânzare.

Vizitatorii vor găsi o gamă variată de obiecte și produse, de la jucării, nuielușe, măști, ii și podoabe, până la străchini, icoane, pristolnice, blide, ibrice, chimire, curele, genți, alambicuri, blidare, copăițe, linguri, fluiere și împletituri din pănuși.

De asemenea, vor fi disponibile oale, scăunașe, ștergare, lăzi de zestre, cămăși, clopoței și zurgălăi, alături de turtă dulce, cozonaci, mere, miere, plăcinte, ciocolată de casă, halviță, plante medicinale, țuică, fructe și legume.

Intrarea este liberă

Alături de meșteri vor participa școli, fundații, asociații și organizații care desfășoară activități umanitare pentru copii și pentru persoanele aflate în dificultate.

Accesul la Târgul Sfântului Nicolae este gratuit, au mai anunțat reprezentanții Muzeului Național al Țăranului Român.

Cum este prezentat Sfântul Nicolae în „Ghidul sărbătorilor româneşti”

Potrivit cărții „Ghidul sărbătorilor româneşti”, scrisă de Irina Nicolaeu, mulți consideră că iarna începe cu Sfântul Nicolae.

„Sfântul Nicolae face parte dintre sfinţii cu mare ţinere. Iarna începe, după unii, în această zi. Când îşi scutură barba sfântul, începe să ningă. Mai important decât toate este faptul că Sfântul Nicolae reprezintă o geană de nădejde. Poate că nu se sfârşeşte lumea, poate că vine primăvara iar… Sfântul Nicolae ajută fetele sărace. Obiceiul de a dărui copiilor dulciuri şi o nuieluşă este o inovaţie a oraşului, o prefigurare a lui Moş Crăciun cel atoatedăruitor”, se arată în „Ghidul sărbătorilor româneşti”.

Proiecte speciale