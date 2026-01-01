Țara care a renunțat la un serviciu tradițional, vechi de sute de ani. Povestea încheiată în 2025 a început în 1624

Unul dintre cele mai vechi servicii publice din Danemarca ajunge la final. Compania poștală națională a anunțat că, la sfârșitul lunii decembrie, va expedia ultimele scrisori, încheind o activitate începută în urmă cu mai bine de patru secole.

Decizia nu are legătură cu tradiția, ci cu realitatea economică. PostNord se confruntă cu pierderi importante și cu un declin uriaș al volumului de corespondență. Serviciul, lansat în 1624, nu mai poate fi susținut într-o lume în care oamenii folosesc predominant mijloace digitale.

Compania a raportat anul trecut un deficit operațional de 428 de milioane de coroane (aproximativ 57 de milioane de euro), iar numărul scrisorilor trimise s-a prăbușit cu peste 90% față de anul 2000.

În locul scrisorilor, compania își reorganizează activitatea în jurul livrărilor de colete provenite din comerțul online — un serviciu folosit deja de marea majoritate a consumatorilor din Danemarca. Totuși, legea garantează dreptul cetățenilor de a trimite scrisori. De aceea, după ce PostNord se retrage, serviciul nu dispare, ci va fi preluat de operatorul privat Dao.

Din ianuarie, scrisorile trimise în țară și peste hotare vor trebui depuse în magazinele Dao și vor purta timbrele companiei. Aceasta gestionează deja zeci de milioane de plicuri anual. Dao a anunțat că primește 110 milioane de coroane ca subvenție pentru a asigura continuitatea corespondenței. Compania spune că vede o oportunitate, inclusiv datorită interesului crescut al tinerilor pentru scrisorile clasice.

Planul lor este să reducă tarifele și să mărească capacitatea de sortare, cu obiectivul de a ajunge la 80 de milioane de scrisori într-un an.

„Mulţi cred că scrisorile sunt pe cale de dispariţie, dar ele joacă în continuare un rol important”, spune Lars Balsby. „Vom fi aici mâine, peste cinci ani şi peste zece ani”.

Odată cu oprirea livrării tradiționale, PostNord va elimina aproximativ 1.500 de posturi. Vor dispărea și cunoscutele cutii poștale roșii din Danemarca.

Compania a scos deja la licitație o parte dintre ele, iar banii sunt donați organizațiilor care ajută copiii aflați în situații de criză. Alte cutii vor fi păstrate pentru a primi utilizări noi.

Exemplele din alte țări — cabine telefonice transformate în biblioteci — arată că astfel de obiecte pot primi o „a doua viață”.

Danemarca nu este singura care își restructurează sistemul poștal. Mai multe state din UE reduc costurile și renunță la servicii tradiționale.

Deutsche Post a renunțat la corespondența aeriană și concediază personal, iar Poczta Polska trece prin reduceri similare pentru a diminua pierderile.