Politica Tanasă face pe niznaiul, după ce un nepalez a fost bătut pe stradă







Deputatul AUR Dan Tanasă a oferit explicații după ce un cetățean nepalez a fost agresat pe străzile Bucureștiului, respingând orice legătură între postările sale online și episodul violent. „Unde sunt instituțiile statului?”, a întrebat politicianul.

Incidentul a generat controverse și dezbateri intense pe rețelele sociale, iar o parte a presei a sugerat că mesajele deputatului ar fi putut încuraja violența. Parlamentarul consideră însă că aceste speculații sunt exagerate și că cetățeanul nepalez n-a fost bătut din cauza declarațiilor sale.

„Am citit relatările apărute în presa „independentă” despre presupusul „efect” al postărilor mele. Mă bucur să constat că, pentru unii jurnaliști, Dan Tanasă este o forță atât de mare încât ar putea genera instantaneu incidente pe străzile din București”.

Deputatul a subliniat că, dacă ar avea o asemenea putere, ar folosi-o pentru binele românilor, menționând spitale, autostrăzi și salarii decente. El a explicat că violența stradală nu depinde de mesajele sale, ci este rezultatul politicilor guvernamentale și al lipsei de prevenție din partea autorităților.

Acesta a criticat abordarea mass-media, care, în opinia sa, se concentrează pe presupusa legătură dintre postările sale și incident, în loc să pună întrebările esențiale.

„Jurnaliștii care încearcă să facă legătura între mesajele mele și un incident punctual ar trebui să fie preocupați mai degrabă de întrebările esențiale: de ce se ajunge ca un polițist aflat în timpul liber să fie singurul care intervine pentru a salva un om pe stradă? Unde sunt instituțiile statului? Unde sunt mecanismele de prevenție?”

Deputatul a mai subliniat că România trebuie să fie o țară sigură pentru cetățenii săi și că legea trebuie aplicată în mod egal pentru toți.

„Iar când spun că nu putem accepta importul de nesiguranță și de practici sălbatice, nu atac pe nimeni pe criterii de origine, ci spun un adevăr de bun-simț: legea trebuie respectată, iar cine nu o respectă trebuie să plătească.”

Politicianul și-a reafirmat poziția fermă privind apărarea drepturilor românilor și a siguranței în spațiul public.