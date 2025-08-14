Social

Tânăr de 23 de ani, găsit spânzurat de un dig din Timiș, în această dimineață

Tânăr de 23 de ani, găsit spânzurat de un dig din Timiș, în această dimineațăPoliție. Sursa foto: Arhiva EVZ
Alertă în Poliția Timiș în această dimineață. După ce a venit un apel care reclma faptul că un tânăr s-a spânzurat. Apelul avea să se confirme. Corpul tânărul a fost deja transportat la Institutul de Medicină Legală Timișoara, în vederea efectuării necropsiei.Lângă cadavrul tânărului ar fi fost găsită o sticlă de băutură.

Tânărul a ales o formă extrem de a-și pune capăt vieții

Descoperire îngrozitoare în această dimineață la bariera unui dig din localitatea Crai Nou, județul Timiș.Acolo a fost găsit cadavrul unui tânăr care a ales să-și pună capăt vieții, după primele indicii. Nimeni nu știe, deocamdată ce l-a împins pe băiat să facă gestul extrem.  A ales o formă de sinucidere violentă, prin spânzurare.  Avea doar 23 de ani.Probabil, tânărul a fost sub influența băuturilor alcoolice. Aceasta fiindcă lângă cadavru ar fi fost găsită și o sticlă cu alcool.

Dig

Sursa foto: facebook./ Banatul de alatădata

Poliția din Timiș anunță că a deschis  o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a petrecut tragedia. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs tragicul  eveniment.

Poliția din Timiș anunță că a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă

„La data de 14 august 2025, în jurul orei 07:00, polițiștii au fost sesizați despre faptul că, o persoană a fost găsită spânzurată de bariera unui dig, în localitatea Crai Nou, județul Timiș. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, stabilind că este vorba de un tânăr de 23 de ani.

România nu scapă de caniculă. Va fi tot mai rău
Istoria fascinantă a UM 0110, dezvăluită în studioul EVZ de un fost ofițer de informații. Evenimentul istoric

Sursa foto: arhiva EVZ

Tânărul a fost transportat la Institutul de Medicină Legală Timișoara. Pentru a i se efectua necropsia.În cauză, a fost întocmit dosar penal. Polițiștii fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Se dorește  stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs nefericitul eveniment”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean  Timiș.

