Social Tânăr de 23 de ani, găsit spânzurat de un dig din Timiș, în această dimineață







Alertă în Poliția Timiș în această dimineață. După ce a venit un apel care reclma faptul că un tânăr s-a spânzurat. Apelul avea să se confirme. Corpul tânărul a fost deja transportat la Institutul de Medicină Legală Timișoara, în vederea efectuării necropsiei.Lângă cadavrul tânărului ar fi fost găsită o sticlă de băutură.

Descoperire îngrozitoare în această dimineață la bariera unui dig din localitatea Crai Nou, județul Timiș.Acolo a fost găsit cadavrul unui tânăr care a ales să-și pună capăt vieții, după primele indicii. Nimeni nu știe, deocamdată ce l-a împins pe băiat să facă gestul extrem. A ales o formă de sinucidere violentă, prin spânzurare. Avea doar 23 de ani.Probabil, tânărul a fost sub influența băuturilor alcoolice. Aceasta fiindcă lângă cadavru ar fi fost găsită și o sticlă cu alcool.

Poliția din Timiș anunță că a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a petrecut tragedia. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment.

„La data de 14 august 2025, în jurul orei 07:00, polițiștii au fost sesizați despre faptul că, o persoană a fost găsită spânzurată de bariera unui dig, în localitatea Crai Nou, județul Timiș. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, stabilind că este vorba de un tânăr de 23 de ani.