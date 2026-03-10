International

Taiwan: Nu există cerere americană pentru transferul armamentului către Orientul Mijlociu

Din cuprinsul articolului

Ministrul Apărării din Taiwan, Wellington Koo, a declarat marți că Statele Unite nu au solicitat până în prezent transferul de armament american aflat pe insulă către Orientul Mijlociu, în contextul tensiunilor militare din regiune și al speculațiilor privind redistribuirea unor sisteme de apărare antiaeriană, potrivit Reuters.

Ce spune Taiwan

Oficialul de la Taipei a făcut aceste precizări în fața parlamentarilor, în timpul unei audieri dedicate situației de securitate regională. El a explicat că autoritățile taiwaneze nu au primit nicio solicitare oficială din partea Washingtonului privind utilizarea sau relocarea echipamentelor militare americane amplasate pe teritoriul insulei.

Donald Trump

Donald Trump. Sursă foto: whitehouse.gov

„Până în acest moment, pe fondul conflictului dintre Statele Unite și Iran, nu am fost contactați de partea americană în legătură cu folosirea sau transferul vreunui echipament militar”, a declarat Koo în cadrul discuțiilor din legislativ.

Tema redistribuirii sistemelor de apărare a devenit subiect de dezbatere după apariția unor informații potrivit cărora armata americană analizează posibilitatea mutării unor sisteme Patriot din Asia către Orientul Mijlociu. Aceste sisteme sunt considerate esențiale pentru interceptarea rachetelor balistice și pentru protejarea infrastructurii militare sau civile în zonele cu risc ridicat.

Sunt discuții și la Seul

În paralel, la Seul, ministrul de externe al Coreea de Sud, Cho Hyun, a confirmat anterior că autoritățile sud-coreene și cele americane analizează mai multe opțiuni privind dislocarea temporară a unor echipamente militare americane. Discuțiile ar avea loc pe fondul escaladării tensiunilor cu Iranul și al necesității consolidării sistemelor defensive în regiunea Orientului Mijlociu.

atac israel iran teheran

Israel și SUA au atacat în Iran / sursa foto: X

În același context, președintele sud-coreean Lee Jae Myung a declarat că guvernul său se confruntă cu o situație delicată atunci când vine vorba despre solicitările formulate de Washington. Liderul de la Seul a explicat că prezența militară americană în Coreea de Sud presupune uneori decizii logistice care depind în mare măsură de strategia globală a Statelor Unite.

„Există în ultima perioadă discuții legate de posibilitatea ca forțele americane staționate în Coreea să transporte în afara țării anumite tipuri de armament, inclusiv baterii de artilerie sau sisteme de apărare aeriană”, a afirmat Lee.

Cum ar putea avea loc un transfer de echipamente militare

Revenind la situația din Taiwan, ministrul Wellington Koo a subliniat că orice eventual transfer de echipamente militare americane ar putea avea loc doar în urma unei solicitări oficiale din partea Statelor Unite. Într-un astfel de scenariu, responsabilitatea pentru organizarea și realizarea transportului ar reveni armatei americane.

Oficialul taiwanez a insistat că, până în prezent, guvernul de la Taipei nu a primit niciun semnal concret în acest sens, iar cooperarea militară cu Washingtonul continuă în parametrii obișnuiți, fără schimbări legate de redistribuirea armamentului.

