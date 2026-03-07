International

SUA atacă Iran cu un avion de două miliarde de dolari. De ce B-2 Spirit este unic

Comentează știrea
SUA atacă Iran cu un avion de două miliarde de dolari. De ce B-2 Spirit este unicsursa foto: Wikipedia
Din cuprinsul articolului

Bombardierul strategic B-2 Spirit este una dintre cele mai sofisticate aeronave militare create vreodată. Avionul, dezvoltat de compania americană Northrop (astăzi Northrop Grumman), a fost proiectat pentru a pătrunde în zone puternic apărate și pentru a lovi ținte strategice fără a fi detectat de radare.

Programul de dezvoltare a început la sfârșitul anilor 1970, în cadrul proiectului „Advanced Technology Bomber”. Scopul era crearea unui bombardier invizibil pentru radare care să poată ataca ținte din interiorul Uniunii Sovietice în eventualitatea unui conflict nuclear.

Primul zbor al aeronavei a avut loc la 17 iulie 1989, iar introducerea oficială în serviciu a fost realizată în 1997 în cadrul Forțelor Aeriene ale Statelor Unite.

După încheierea Războiului Rece, programul a fost redus drastic. Inițial, Pentagonul intenționa să cumpere 132 de bombardiere B-2, dar costurile ridicate și schimbarea contextului geopolitic au dus la producția finală de doar 21 de aeronave.

Tichete pentru plata energiei. Ultimele detalii despre sprijinul oferit de stat
Tichete pentru plata energiei. Ultimele detalii despre sprijinul oferit de stat
Cât o să câștige șeful Google în următorii trei ani. Este mai bine plătit decât Messi și Ronaldo
Cât o să câștige șeful Google în următorii trei ani. Este mai bine plătit decât Messi și Ronaldo

Astăzi, aproximativ 19 dintre acestea sunt încă în serviciu activ.

B-2 Spirit este considerat cel mai scump avion militar construit vreodată

Costurile programului B-2 sunt unele dintre cele mai ridicate din istoria aviației militare.

Prețul unui singur bombardier depășește 2 miliarde de dolari, ceea ce îl face cel mai scump avion construit vreodată.

În anii 1990, costul de producție direct pentru fiecare avion era estimat la aproximativ 737 milioane de dolari, însă dacă sunt incluse cercetarea, dezvoltarea și testarea, costul total mediu ajunge la peste 2,1 miliarde de dolari pentru fiecare unitate.

Programul complet al bombardierului B-2 a costat aproximativ 44 de miliarde de dolari.

Aceste costuri au fost influențate de mai mulți factori:

  • dezvoltarea tehnologiei stealth

  • utilizarea materialelor compozite avansate

  • sisteme electronice complexe

  • producția limitată de aeronave

De asemenea, costurile de operare sunt extrem de ridicate. Unele estimări indică un cost de aproximativ 130.000-150.000 de dolari pentru fiecare oră de zbor.

B-2 Spirit,

B-2 Spirit. Sursa foto: Wikipedia

Tehnologia stealth reprezintă principalul avantaj al bombardierului B-2

Cea mai importantă caracteristică a B-2 Spirit este capacitatea sa de a evita detectarea radarului.

Aeronava are o formă distinctă de „aripă zburătoare”, fără fuselaj sau coadă convențională. Această configurație reduce reflexia undelor radar.

De asemenea, structura avionului utilizează în mare parte materiale compozite și acoperiri speciale care absorb semnalele radar.

Această tehnologie permite bombardierului să pătrundă în spații aeriene puternic apărate și să lovească ținte fără a fi detectat de sistemele de apărare.

B-2 poate transporta arme nucleare și convenționale

Bombardierul este conceput pentru misiuni strategice și poate transporta atât arme nucleare, cât și muniții convenționale.

În configurația standard, B-2 poate transporta până la aproximativ 40.000 de livre (aproximativ 18 tone) de armament.

Printre armele pe care le poate utiliza se numără:

  • bombe ghidate GPS JDAM

  • bombe nucleare B83

  • bombe penetrante pentru buncăre

Acest tip de armament permite distrugerea unor ținte puternic fortificate, inclusiv instalații militare sau infrastructuri subterane.

Bombardierul B-21 de ultimă generație

Bombardierul B-21 de ultimă generație. Sursa Foto - US Air Force

Autonomia mare de zbor permite lovirea țintelor aflate la mii de kilometri

Un alt avantaj major al bombardierului este autonomia de zbor.

B-2 poate parcurge peste 6.000 de mile nautice fără realimentare, iar prin realimentare în aer poate ajunge practic oriunde pe glob.

Această capacitate face posibilă lansarea unor misiuni de bombardament direct din Statele Unite.

În unele operațiuni, echipajele au efectuat zboruri care au durat peste 30 de ore.

Avionul are un echipaj format din doi piloți și este echipat cu facilități care permit efectuarea misiunilor foarte lungi.

Bombardierele B-2 au fost folosite în mai multe conflicte

De la introducerea sa în serviciu, B-2 Spirit a fost utilizat în mai multe operațiuni militare.

Printre acestea se numără:

  • războiul din Kosovo

  • operațiuni în Afganistan

  • misiuni în Irak

  • atacuri împotriva unor instalații militare din Orientul Mijlociu

În ultimii ani, bombardierele B-2 au fost folosite și în operațiuni împotriva unor obiective asociate Iranului sau grupărilor susținute de Teheran.

În 2025, Statele Unite au folosit bombardiere B-2 pentru a lovi mai multe instalații nucleare iraniene într-o operațiune militară complexă.

În cadrul acelei misiuni au participat mai multe aeronave B-2, care au zburat mii de kilometri pentru a lovi ținte strategice.

Numărul redus de bombardiere face din B-2 o resursă strategică

Faptul că au fost produse doar 21 de bombardiere B-2 face ca aceste aeronave să fie extrem de valoroase din punct de vedere strategic.

Pierderile sunt rare, însă au existat incidente. Un avion B-2 s-a prăbușit în 2008, iar altul a fost retras din serviciu după un accident în 2022.

În prezent, flota operațională a Statelor Unite include aproximativ 19 bombardiere B-2.

Acestea sunt staționate în principal la baza aeriană Whiteman din statul Missouri.

B-2 urmează să fie înlocuit treptat de bombardierul B-21 Raider

În următorii ani, Statele Unite intenționează să înlocuiască bombardierul B-2 cu un model mai modern.

Aeronava care urmează să îi ia locul este B-21 Raider, dezvoltat tot de Northrop Grumman.

Noul bombardier este proiectat pentru a fi mai ieftin și mai ușor de întreținut, păstrând în același timp avantajele tehnologiei stealth.

Potrivit planurilor Pentagonului, B-21 ar putea deveni principalul bombardier strategic al Statelor Unite în următoarele decenii.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:13 - Cadouri inedite de 8 Martie: Idei pentru mame, colege, prietene și iubite
10:59 - Tichete pentru plata energiei. Ultimele detalii despre sprijinul oferit de stat
10:48 - Cât o să câștige șeful Google în următorii trei ani. Este mai bine plătit decât Messi și Ronaldo
10:37 - SUA atacă Iran cu un avion de două miliarde de dolari. De ce B-2 Spirit este unic
10:26 - Sondaj: 40% dintre români iau în calcul o carieră în IT
10:13 - Școlile nu ar trebui să înlocuiască caietul și scrisul de mână cu tableta, spun experții

HAI România!

Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă

Proiecte speciale