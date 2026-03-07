SUA atacă Iran cu un avion de două miliarde de dolari. De ce B-2 Spirit este unic
- Cristi Buș
- 7 martie 2026, 10:37
Bombardierul strategic B-2 Spirit este una dintre cele mai sofisticate aeronave militare create vreodată. Avionul, dezvoltat de compania americană Northrop (astăzi Northrop Grumman), a fost proiectat pentru a pătrunde în zone puternic apărate și pentru a lovi ținte strategice fără a fi detectat de radare.
Programul de dezvoltare a început la sfârșitul anilor 1970, în cadrul proiectului „Advanced Technology Bomber”. Scopul era crearea unui bombardier invizibil pentru radare care să poată ataca ținte din interiorul Uniunii Sovietice în eventualitatea unui conflict nuclear.
Primul zbor al aeronavei a avut loc la 17 iulie 1989, iar introducerea oficială în serviciu a fost realizată în 1997 în cadrul Forțelor Aeriene ale Statelor Unite.
După încheierea Războiului Rece, programul a fost redus drastic. Inițial, Pentagonul intenționa să cumpere 132 de bombardiere B-2, dar costurile ridicate și schimbarea contextului geopolitic au dus la producția finală de doar 21 de aeronave.
Astăzi, aproximativ 19 dintre acestea sunt încă în serviciu activ.
B-2 Spirit este considerat cel mai scump avion militar construit vreodată
Costurile programului B-2 sunt unele dintre cele mai ridicate din istoria aviației militare.
Prețul unui singur bombardier depășește 2 miliarde de dolari, ceea ce îl face cel mai scump avion construit vreodată.
În anii 1990, costul de producție direct pentru fiecare avion era estimat la aproximativ 737 milioane de dolari, însă dacă sunt incluse cercetarea, dezvoltarea și testarea, costul total mediu ajunge la peste 2,1 miliarde de dolari pentru fiecare unitate.
Programul complet al bombardierului B-2 a costat aproximativ 44 de miliarde de dolari.
Aceste costuri au fost influențate de mai mulți factori:
-
dezvoltarea tehnologiei stealth
-
utilizarea materialelor compozite avansate
-
sisteme electronice complexe
-
producția limitată de aeronave
De asemenea, costurile de operare sunt extrem de ridicate. Unele estimări indică un cost de aproximativ 130.000-150.000 de dolari pentru fiecare oră de zbor.
Tehnologia stealth reprezintă principalul avantaj al bombardierului B-2
Cea mai importantă caracteristică a B-2 Spirit este capacitatea sa de a evita detectarea radarului.
Aeronava are o formă distinctă de „aripă zburătoare”, fără fuselaj sau coadă convențională. Această configurație reduce reflexia undelor radar.
De asemenea, structura avionului utilizează în mare parte materiale compozite și acoperiri speciale care absorb semnalele radar.
Această tehnologie permite bombardierului să pătrundă în spații aeriene puternic apărate și să lovească ținte fără a fi detectat de sistemele de apărare.
B-2 poate transporta arme nucleare și convenționale
Bombardierul este conceput pentru misiuni strategice și poate transporta atât arme nucleare, cât și muniții convenționale.
În configurația standard, B-2 poate transporta până la aproximativ 40.000 de livre (aproximativ 18 tone) de armament.
Printre armele pe care le poate utiliza se numără:
-
bombe ghidate GPS JDAM
-
bombe nucleare B83
-
bombe penetrante pentru buncăre
Acest tip de armament permite distrugerea unor ținte puternic fortificate, inclusiv instalații militare sau infrastructuri subterane.
Autonomia mare de zbor permite lovirea țintelor aflate la mii de kilometri
Un alt avantaj major al bombardierului este autonomia de zbor.
B-2 poate parcurge peste 6.000 de mile nautice fără realimentare, iar prin realimentare în aer poate ajunge practic oriunde pe glob.
Această capacitate face posibilă lansarea unor misiuni de bombardament direct din Statele Unite.
În unele operațiuni, echipajele au efectuat zboruri care au durat peste 30 de ore.
Avionul are un echipaj format din doi piloți și este echipat cu facilități care permit efectuarea misiunilor foarte lungi.
Bombardierele B-2 au fost folosite în mai multe conflicte
De la introducerea sa în serviciu, B-2 Spirit a fost utilizat în mai multe operațiuni militare.
Printre acestea se numără:
-
războiul din Kosovo
-
operațiuni în Afganistan
-
misiuni în Irak
-
atacuri împotriva unor instalații militare din Orientul Mijlociu
În ultimii ani, bombardierele B-2 au fost folosite și în operațiuni împotriva unor obiective asociate Iranului sau grupărilor susținute de Teheran.
În 2025, Statele Unite au folosit bombardiere B-2 pentru a lovi mai multe instalații nucleare iraniene într-o operațiune militară complexă.
În cadrul acelei misiuni au participat mai multe aeronave B-2, care au zburat mii de kilometri pentru a lovi ținte strategice.
Numărul redus de bombardiere face din B-2 o resursă strategică
Faptul că au fost produse doar 21 de bombardiere B-2 face ca aceste aeronave să fie extrem de valoroase din punct de vedere strategic.
Pierderile sunt rare, însă au existat incidente. Un avion B-2 s-a prăbușit în 2008, iar altul a fost retras din serviciu după un accident în 2022.
În prezent, flota operațională a Statelor Unite include aproximativ 19 bombardiere B-2.
Acestea sunt staționate în principal la baza aeriană Whiteman din statul Missouri.
B-2 urmează să fie înlocuit treptat de bombardierul B-21 Raider
În următorii ani, Statele Unite intenționează să înlocuiască bombardierul B-2 cu un model mai modern.
Aeronava care urmează să îi ia locul este B-21 Raider, dezvoltat tot de Northrop Grumman.
Noul bombardier este proiectat pentru a fi mai ieftin și mai ușor de întreținut, păstrând în același timp avantajele tehnologiei stealth.
Potrivit planurilor Pentagonului, B-21 ar putea deveni principalul bombardier strategic al Statelor Unite în următoarele decenii.
