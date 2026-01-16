Tablourile confiscate de la Darius Vâlcov, scoase la vânzare: un desen rar de Picasso și lucrări semnate de Grigorescu

Câteva dintre operele de artă confiscate de la fostul ministru Dariu Vâlcov, printre care un desen unic de Pablo Picasso, lucrări rare de Nicolae Grigorescu și Victor Brauner sunt scoase la licitație la București, în cadrul unei proceduri de executare silită derulate de ANAF.

Un ansamblu consistent de opere de artă cu valoare muzeală, semnate de artiști români și internaționali consacrați, este readus în circuitul public al colecționismului și al expozițiilor, în cadrul unei licitații organizate la București.

Evenimentul vizează o parte din colecția de artă asociată lui Darius Vâlcov și este organizat în baza unei proceduri de executare silită declanșate de ANAF prin structura sa teritorială din Craiova.

Potrivit informațiilor comunicate de organizatori, licitația are ca obiect valorificarea unor bunuri culturale mobile, în scopul recuperării unor prejudicii stabilite prin hotărâre penală definitivă.

Demersul se desfășoară conform legislației fiscale și celei privind protejarea patrimoniului cultural, care prevede că astfel de bunuri nu pot fi valorificate direct de autoritatea fiscală, ci exclusiv prin intermediul unui operator cultural autorizat de Ministerul Culturii, în cadrul unei licitații comerciale obișnuite.

Colecția supusă licitației a fost constituită pe parcursul a aproximativ un deceniu, prin achiziții realizate atât din licitații organizate în România, cât și din marile piețe internaționale de artă. Sursele menționate includ licitații derulate de case consacrate precum Sotheby’s și Christie’s din Londra sau Artcurial din Paris, ceea ce conferă lucrărilor un istoric de circulație și o validare pe piața internațională.

Prin această licitație, o parte dintre aceste opere revin pe piața liberă, fiind puse din nou la dispoziția colecționarilor, muzeelor sau instituțiilor interesate, în condiții identice cu cele aplicabile oricărei alte licitații de artă.

Unul dintre punctele centrale ale evenimentului îl reprezintă un desen semnat de Pablo Picasso, intitulat „Scenă de coridă”, realizat în 1959. Lucrarea este executată în tuș pe hârtie, este semnată și datată de artist și poartă dedicația „para el amigo Chaprate”, adresată unuia dintre fotografii apropiați ai lui Picasso.

Potrivit casei de licitații, aceasta este prima lucrare de Pablo Picasso, care nu este un multiplu de tip gravură sau serigrafie, scoasă vreodată la licitație în România. Prețul de pornire stabilit pentru această operă este de 8.000 de euro. Organizatorii subliniază caracterul său excepțional, atât prin unicitate, cât și prin importanța autorului în istoria artei secolului XX.

Licitația include și o pictură semnată de Victor Brauner, unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai avangardei europene. Este vorba despre lucrarea „La relation”, datată 1952, realizată în ulei și încadrată în perioada de maturitate artistică a autorului.

Conform informațiilor prezentate de Artmark, pictura provine dintr-o succesiune de colecții din Europa și Statele Unite și are un istoric solid de expuneri și apariții în licitații majore din Franța și Marea Britanie. Dimensiunile mari ale lucrării o fac rar întâlnită în muzeele sau colecțiile private din România. Prețul de pornire stabilit pentru această operă este de 50.000 de euro.

Un alt segment important al licitației este dedicat artei românești clasice, prin prezența a două lucrări semnate de Nicolae Grigorescu, dedicate temei sale emblematice a carelor cu boi.

Prima lucrare, „Car cu boi, pe cale de dimineață”, are un preț de pornire de 40.000 de euro. A doua, „Car cu boi, la asfințit”, pornește de la 50.000 de euro și este descrisă de organizatori drept extrem de rară, datorită tratării nocturne a unui subiect pe care Grigorescu l-a abordat, de regulă, în lumină diurnă. Ambele pânze sunt considerate reprezentative pentru creația artistului și pentru evoluția picturii românești moderne.

În aceeași colecție sunt incluse și două schițe de circulație internațională, inspirate de „Trilogia Orfică” a lui Jean Cocteau, una dintre figurile marcante ale artei europene din secolul XX. Lucrările poartă titlurile „Femeia-leu” și „Studiu pentru Orfeu” și sunt datate 1956.

Ambele schițe au un preț de pornire de 500 de euro, fiind prezentate ca piese rare, cu valoare documentară și artistică, care completează dimensiunea internațională a licitației.

Artmark precizează că valorificarea silită a bunurilor culturale mobile se realizează în conformitate cu legislația în vigoare și nu implică un regim juridic diferit față de alte licitații de artă. Achiziția operelor se face în condiții obișnuite de piață, cu respectarea tuturor normelor legale aplicabile.

Publicul este invitat să vizioneze expoziția dedicată licitației și să participe fie în sală, fie online. Evenimentul are loc la Palatul Cesianu-Racoviță din București, situat pe strada C.A. Rosetti nr. 5. Accesul la expoziție este liber, iar licitația este programată pentru data de 17 februarie, de la ora 18.00.

Catalogul licitației poate fi consultat online, pe platforma Artmark, cu acces nelimitat. De asemenea, pot fi depuse deja oferte de licitație pentru fiecare lucrare în parte, cu condiția creării unui cont de colecționar, procedură care este gratuită, potrivit organizatorilor.