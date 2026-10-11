O tabără organizată în august 2026 în nord-vestul Statelor Unite a reunit adolescenți, studenți și tineri care au studiat materiale despre mișcări comuniste revoluționare, unele desemnate drept organizații teroriste în țările lor de origine, potrivit unei investigații publicate de New York Post.

Evenimentul ar fi fost organizat de Anti-Imperialist Front USA (AIF-USA), iar fotografiile și materialele prezentate de publicație arată participanți alături de steaguri asociate unor grupări precum Hezbollah.

Informațiile au fost furnizate publicației de North American Values Institute (NAVI), o organizație care monitorizează extremismul în mediul educațional. Cazul readuce în atenție activitățile de recrutare a tinerilor desfășurate de grupări radicale, precum și legăturile dintre organizațiile ideologice, rețelele internaționale și infrastructura digitală folosită pentru comunicare.

Potrivit articolului publicat pe 10 octombrie de New York Post, la întâlnirea organizată spre sfârșitul lunii august au participat aproape 20 de persoane, între care elevi de liceu, membri ai organizației Revolutionary Youth, studenți de la colegii comunitare și tineri angajați.

Locul exact al taberei nu a fost identificat public. Fotografiile prezentate în materialul jurnalistic îi arată pe participanți adunați în jurul unui foc de tabără și ținând steaguri și bannere cu mesaje revoluționare. Printre simbolurile vizibile se numără steagul Hezbollah, drapelul Iranului și cel palestinian, precum și un banner cu mesajul „Victorie Axei Rezistenței!”.

Expresia „Axa Rezistenței” este folosită pentru a descrie o rețea de grupări și actori regionali care se opun Israelului și influenței Statelor Unite în Orientul Mijlociu. Din această rețea fac parte Hezbollah, Hamas și mișcarea Houthi din Yemen, deși organizațiile au structuri și obiective proprii.

Unul dintre aspectele evidențiate de publicația americană este programul ideologic al taberei. Potrivit unui articol publicat anterior pe site-ul organizatorilor și șters ulterior, participanții au studiat documente provenite de la mai multe organizații comuniste revoluționare din Peru, Turcia, India și Filipine.

Printre acestea se număra Partidul Comunist din Peru, cunoscut și sub numele de Calea Luminoasă (Shining Path). Gruparea a lansat o insurgență armată în 1980, în încercarea de a răsturna guvernul peruan, iar conflictul a provocat zeci de mii de victime.

O altă organizație menționată este Partidul Comunist din Turcia/Marxist-Leninist, fondat în 1972 și asociat luptei armate. De asemenea, materialele studiate ar fi inclus documente ale Partidului Comunist din India (Maoist), o grupare implicată în insurgența armată din India.

În descrierea programului, organizatorii au susținut că studiile le-au oferit participanților o mai bună înțelegere a războaielor revoluționare din mai multe regiuni ale lumii. Textul publicat de grup prezenta aceste conflicte drept o cale către eliberarea clasei muncitoare și a populațiilor oprimate.

Articolul din New York Post mai menționează o fișă de studiu intitulată „Learn from Hezbollah” („Învață de la Hezbollah”), folosită, potrivit publicației, în activitățile AIF-USA. Aceste elemente sunt prezentate ca indicii privind orientarea ideologică a organizației; informațiile publicate nu stabilesc, prin ele însele, că fiecare participant a fost instruit efectiv în tactici militare.

Potrivit articolului, la tabără au participat membri ai mai multor filiale ale Revolutionary Youth din statul Washington, inclusiv din Seattle, Bellevue, Puget Sound, Bellingham și Issaquah. Participarea filialelor a fost menționată într-o postare publicată pe Instagram la 25 august.

NewsLatest Terrorist-aligned leftist group learns Maoist war tactics at hidden US ‘Anti-Imperialist Summer Camp’ for teens trendingnews https://t.co/WsfUkDbirp — Football Buzz (@footballBuzzz) October 10, 2026

Mika Hackner, director de cercetare al NAVI, a declarat pentru New York Post că Revolutionary Youth încearcă să atragă elevi de liceu prin organizarea unor proteste și ieșiri colective de la cursuri. Reprezentantul organizației de monitorizare a avertizat asupra riscurilor asociate expunerii adolescenților la ideologii care justifică violența politică.

Aceste afirmații provin de la NAVI și trebuie diferențiate de informațiile documentate prin fotografii sau materiale publicate de organizatori. Articolul nu prezintă date independente care să stabilească amploarea recrutării sau numărul tinerilor care ar fi fost implicați ulterior în activități violente.

Un alt element al investigației privește infrastructura digitală folosită de AIF-USA. Potrivit New York Post, site-ul organizației era găzduit pe servere operate de colectivul italian Autistici/Inventati, cunoscut și sub numele de A/I Collective.

La 26 august 2026, Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite a anunțat sancțiuni împotriva Autistici/Inventati, Palestine Action și Masar Badil. În comunicatul oficial, autoritățile americane au susținut că aceste entități sunt asociate unor rețele extremiste violente și au descris serviciile digitale furnizate de colectivul italian drept o infrastructură de sprijin pentru astfel de grupări.

Trezoreria SUA a precizat că Autistici/Inventati furniza servicii precum găzduire web, comunicații criptate, e-mail și videoconferințe. Comunicatul menționează și legăturile atribuite de autoritățile americane organizației Masar Badil cu Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei (PFLP), desemnat de SUA drept organizație teroristă străină.

După anunțul din 26 august, site-ul AIF-USA a devenit inaccesibil, potrivit relatării publicației americane. Totuși, dispariția site-ului nu demonstrează, în sine, că autoritățile au stabilit o legătură operațională directă între organizatorii taberei și fiecare dintre grupările menționate.

Investigația New York Post se bazează pe fotografii, materiale atribuite organizatorilor și informații furnizate de NAVI. Comunicatul Trezoreriei SUA confirmă separat sancționarea Autistici/Inventati, dar nu reprezintă o confirmare oficială a tuturor afirmațiilor despre tabără.

Până la publicarea materialului, nu erau precizate public locul exact al întâlnirii și nici eventualele măsuri judiciare luate împotriva organizatorilor sau participanților. Rămâne importantă distincția dintre studiul unor ideologii radicale, promovarea unor organizații violente și implicarea efectivă în activități teroriste.