Politica Suveranism de cumetrie. Simion și-a adus neamurile în Parlament







Înainte de a deveni urmaș al lui Călin Georgescu în cursa pentru președinție din 2025 și de a fi principalul competitor pentru un loc în turul al doilea al alegerilor pentru Palatul Cotroceni, liderul AUR, George Simion, a reușit să transforme membrii familiei sale în demnitari sau să transforme demnitarii în rude.

Deputați și senatori, neamuri cu George Simion

Unchiul său, căsătorit cu o judecătoare, sora mamei lui Simion, a fost ales în decembrie 2024 pentru al doilea mandat de parlamentar, beneficiind de o pensie de serviciu ca fost șef al Arestului IPJ Vrancea, pe lângă salariul de deputat.

Nașul de cununie al lui George Simion a devenit, de asemenea, deputat de Suceava, fiind plasat pe prima poziție pe lista partidului la alegerile din 1 decembrie 2024.

O altă deputată AUR din Ilfov, aflată la al doilea mandat, i-a botezat copilul lui George Simion. Astfel, liderul AUR a ajuns în Parlament împreună cu soția sa.

Cel mai relevant exemplu: unchiul lui George Simion, George Badiu

Cel mai relevant exemplu al suveranismului de cumetrie este unchiul lui George Simion, George Badiu, care a fost plasat din nou pe un loc eligibil la alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024.

Badiu a mai fost deputat în legislatura 2020-2024, ales pe listele AUR în circumscripția electorală nr. 41 Vrancea, și a ocupat funcții importante, precum chestor al Camerei Deputaților și secretar al Grupului Parlamentar AUR.

În legislatura anterioară, Badiu a fost membru în Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, precum și în Comisia Juridică și în Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor.

De asemenea, a fost parte a Comisiei comune pentru controlul activității Serviciului Român de Informații și a Comisiei Parlamentare Speciale pentru Serviciul de Informații Externe.

Cine este unchiul din Focșani

George Badiu este căsătorit cu Măndica Badiu, judecătoare la Tribunalul Vrancea și sora mamei lui George Simion. Deși George Simion se prezintă ca un luptător împotriva sistemului de forță al statului român, unchiul său provine din acest sistem.

Badiu a fost polițist la Inspectoratul Județean de Poliție Vrancea între 1994 și 2005, iar ulterior a ocupat funcții de conducere în cadrul IPJ Vrancea, inclusiv șef al Centrului de Reținere și Arestare Preventivă, până la pensionarea sa în 2017, la vârsta de 50 de ani.

În declarația de avere a judecătoarei din 2018, soțul ei figura deja ca pensionar de serviciu de la Casa de Pensii a Ministerului Afacerilor Interne.

George Badiu a fost ales deputat AUR în decembrie 2020 și a depus anual declarații de avere. Cu toate acestea, în aceste declarații, nu menționează veniturile soției sale, ci doar coproprietatea unor bunuri imobiliare. În documentele din 2020, 2021, 2022 și 2023, Badiu și soția sa dețineau un teren intravilan, un apartament și o casă de locuit, iar în 2024, Badiu a moștenit o altă casă.

În ultimul an fiscal, Badiu a cumulat o pensie specială de 112.116 lei pe an cu indemnizația de deputat de 162.337 lei pe an.

Schimb de favoruri între Simion și Negrea

După unchi, George Simion a trecut la nașul său de cununie, Petru Daniel Negrea, care a fost ales deputat pe listele AUR în circumscripția Suceava. Negrea a devenit membru în Comisia pentru Antreprenoriat și Turism și președinte al Grupului Parlamentar de Prietenie cu Canada. Înainte de a deveni demnitar, Negrea a fost om de afaceri, deținând multiple proprietăți și bunuri.

Un alt exemplu de legături familiale în AUR este Gianina Șerban, deputată de Ilfov și vicepreședintă a Camerei Deputaților, care este nașa de cununie a fiului lui George Simion. Cu o carieră în antreprenoriat și drept, Șerban deține terenuri și proprietăți în mai multe județe, precum și bijuterii și metale prețioase.