Justitie

Susținător al lui Călin Georgescu, ridicat de mascați după ce s-a filmat deghizat în „Piedone”

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Susținător al lui Călin Georgescu, ridicat de mascați după ce s-a filmat deghizat în „Piedone”Alin Borcan. Sursa foto: Colaj EVZ
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Din cuprinsul articolului

Alin Borcan, creator de conținut pe TikTok și cunoscut pentru susținerea publică acordată lui Călin Georgescu, a fost ridicat marți de polițiștii din Timiș și dus la audieri. TikTokerul a ajuns recent în centrul atenției după publicarea unui videoclip în care apare deghizat în Cristian Popescu Piedone și simulează un control al ANPC într-un magazin, provocând panică în rândul vânzătoarelor.

Susținătorul lui Călin Georgescu, dus la audieri

Nu este pentru prima dată când Borcan ajunge în atenția autorităților. În trecut, acesta a fost vizat de descinderi ale poliției în ancheta privind presupusa finanțare ilegală a campaniei electorale a lui Călin Georgescu.

Cazul apare la scurt timp după o decizie importantă pronunțată în dosarul lui Horațiu Potra, unul dintre apropiații lui Georgescu. Acesta a fost plasat în arest la domiciliu după ce instanța a decis înlocuirea măsurii arestării preventive.

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Mesajul lui Potra

La ieșirea din arest și înainte de a fi transportat la locuința sa din Mediaș, unde își va executa măsura preventivă, acesta a transmis și un mesaj referitor la anularea alegerilor.

„Mulțumim judecătorilor corecți, dacă nu azi, nici mâine, într-o zi se va afla cine a anulat alegerile din România”, a afirmat el.

Potrivit hotărârii pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, măsura arestului la domiciliu a fost dispusă pentru o perioadă de 30 de zile, în intervalul 17 iunie – 16 iulie 2026.

Călin Georgescu

Călin Georgescu. Sursă foto: captură video

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Instanța a stabilit totodată mai multe obligații pentru Horațiu Potra, printre care interdicția de a părăsi locuința fără acordul organelor judiciare, obligația de a se prezenta la solicitarea instanței și interdicția de a lua legătura cu ceilalți inculpați din dosar, inclusiv cu Georgescu.

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