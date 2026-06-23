Alin Borcan, creator de conținut pe TikTok și cunoscut pentru susținerea publică acordată lui Călin Georgescu, a fost ridicat marți de polițiștii din Timiș și dus la audieri. TikTokerul a ajuns recent în centrul atenției după publicarea unui videoclip în care apare deghizat în Cristian Popescu Piedone și simulează un control al ANPC într-un magazin, provocând panică în rândul vânzătoarelor.

Nu este pentru prima dată când Borcan ajunge în atenția autorităților. În trecut, acesta a fost vizat de descinderi ale poliției în ancheta privind presupusa finanțare ilegală a campaniei electorale a lui Călin Georgescu.

Cazul apare la scurt timp după o decizie importantă pronunțată în dosarul lui Horațiu Potra, unul dintre apropiații lui Georgescu. Acesta a fost plasat în arest la domiciliu după ce instanța a decis înlocuirea măsurii arestării preventive.

La ieșirea din arest și înainte de a fi transportat la locuința sa din Mediaș, unde își va executa măsura preventivă, acesta a transmis și un mesaj referitor la anularea alegerilor.

„Mulțumim judecătorilor corecți, dacă nu azi, nici mâine, într-o zi se va afla cine a anulat alegerile din România”, a afirmat el.

Potrivit hotărârii pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, măsura arestului la domiciliu a fost dispusă pentru o perioadă de 30 de zile, în intervalul 17 iunie – 16 iulie 2026.

Instanța a stabilit totodată mai multe obligații pentru Horațiu Potra, printre care interdicția de a părăsi locuința fără acordul organelor judiciare, obligația de a se prezenta la solicitarea instanței și interdicția de a lua legătura cu ceilalți inculpați din dosar, inclusiv cu Georgescu.