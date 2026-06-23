Susținător al lui Călin Georgescu, ridicat de mascați după ce s-a filmat deghizat în „Piedone”
- Mădălina Sfrijan
- 23 iunie 2026, 12:20
Alin Borcan, creator de conținut pe TikTok și cunoscut pentru susținerea publică acordată lui Călin Georgescu, a fost ridicat marți de polițiștii din Timiș și dus la audieri. TikTokerul a ajuns recent în centrul atenției după publicarea unui videoclip în care apare deghizat în Cristian Popescu Piedone și simulează un control al ANPC într-un magazin, provocând panică în rândul vânzătoarelor.
Susținătorul lui Călin Georgescu, dus la audieri
Nu este pentru prima dată când Borcan ajunge în atenția autorităților. În trecut, acesta a fost vizat de descinderi ale poliției în ancheta privind presupusa finanțare ilegală a campaniei electorale a lui Călin Georgescu.
Cazul apare la scurt timp după o decizie importantă pronunțată în dosarul lui Horațiu Potra, unul dintre apropiații lui Georgescu. Acesta a fost plasat în arest la domiciliu după ce instanța a decis înlocuirea măsurii arestării preventive.
@clipsro1 Allin îmbrăcat în Piedone inspectează situația produselor anpc 😂 #allin #fyp #foryoupage❤️❤️ #viralvideos #viralllllll ♬ sonido original - ClipsRo
Mesajul lui Potra
La ieșirea din arest și înainte de a fi transportat la locuința sa din Mediaș, unde își va executa măsura preventivă, acesta a transmis și un mesaj referitor la anularea alegerilor.
„Mulțumim judecătorilor corecți, dacă nu azi, nici mâine, într-o zi se va afla cine a anulat alegerile din România”, a afirmat el.
Potrivit hotărârii pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, măsura arestului la domiciliu a fost dispusă pentru o perioadă de 30 de zile, în intervalul 17 iunie – 16 iulie 2026.
Șeful mercenarilor, legături cu Georgescu
Instanța a stabilit totodată mai multe obligații pentru Horațiu Potra, printre care interdicția de a părăsi locuința fără acordul organelor judiciare, obligația de a se prezenta la solicitarea instanței și interdicția de a lua legătura cu ceilalți inculpați din dosar, inclusiv cu Georgescu.