Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a anunțat că va participa duminică la Târgul de animale și produse agricole din Osica de Sus . Acesta se va deplasa în județul Olt, în cadrul unui demers, spun el, axat pe susținerea activităților agricole tradiționale.

Vizita coincide cu o decizie majoră luată de magistrați în cursul zilei de vineri privind situația sa juridică din dosarul penal instrumentat de Parchetul General.

„Neamul românesc s-a zidit creștin și rural, cu rădăcini adânci în pământ, sat, muncă și credinta. Țăranul român a păstrat România vie și întreagă, chiar și în vremuri în care cei vremelnic aflați la putere o negociau la tarabă.

Țăranii români, producătorii autohtoni, ciobanii și micii antreprenori români sunt parte din acea elită morală autentică pe care acest pământ strămoșesc a dat-o mereu.

Rămân alături de țăranul român și de producătorul autohton - de cei care dau pâine țării prin truda lor. Prețuirea mea se îndreaptă, deopotrivă, către toți oamenii cinstiți care muncesc pentru binele României. Din respect și iubire, voi fi prezent duminică, 21 iunie, la ora 7:30, la Târgul de animale și produse agricole din Osica de Sus, județul Olt”

În paralel cu agenda publică a lui Călin Georgescu, procesul în care este acuzat de fapte grave a suferit o modificare procedurală importantă. Instanţa Supremă a decis vineri să repună pe rol dosarul, aflat în faza de cameră preliminară, în care acesta este judecat alături de gruparea mercenarului Horaţiu Potra.

Pe data de 2 aprilie, Curtea de Apel Bucureşti hotărâse începerea judecăţii pe fond, însă decizia a fost contestată de inculpați. Cauza a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), fiind alocată unui complet format din judecătorii Paul Mihail Frăţilescu şi Adina Adriana Radu, iar dezbaterile au avut loc pe 14 aprilie.

După ce pronunțarea deciziei a fost amânată de trei ori, Instanța Supremă a anunțat repunerea pe rol din motive administrative: unul dintre magistrați a depus o cerere de abținere, care a fost admisă. Ca urmare, un alt judecător va intra în complet, iar dezbaterile procesului se vor relua pe data de 29 iunie.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată de către procurorii Parchetului General în acest al doilea dosar penal deschis pe numele său. Acuzațiile oficiale sunt de: complicitate la tentativă de comitere a unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale și de comunicarea de informaţii false, în formă continuată (două acte materiale).

În același dosar sunt trimiși în judecată Horaţiu Potra şi alţi 20 de mercenari din gruparea sa. Conform anchetatorilor, membrii acestei grupări aveau planul de a se infiltra la protestele stradale declanșate imediat după anularea alegerilor prezidenţiale din decembrie 2024, cu scopul de a provoca destabilizări.

Procurorii susțin că întreaga strategie de acțiune a fost pusă la punct de Călin Georgescu și apropiații săi în timpul unei întâlniri clandestine care a avut loc la o fermă din Ciolpani.