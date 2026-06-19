Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a dispus vineri repunerea pe rol a cauzei în care fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Instanța supremă, care era așteptată să se pronunțe vineri dacă judecata pe fond poate începe, a hotărât reluarea dezbaterilor în camera preliminară ca urmare a schimbării componenței completului de judecată.

Modificarea a survenit după ce a fost admisă cererea de abținere formulată de unul dintre judecătorii cauzei. În consecință, ÎCCJ a stabilit un nou termen de judecată pentru data de 29 iunie 2026, la ora 13:00, dispunând citarea celor 22 de inculpați și încunoștințarea avocaților aleși.

Anterior, la 2 aprilie, Curtea de Apel București constatase legalitatea sesizării instanței și dispusese începerea judecății pe fond. Această hotărâre nu a fost însă definitivă, fiind atacată prin contestație la instanța supremă.

În acest dosar penal (nr. 6008/2/2025/a1), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a trimis în judecată 22 de persoane prin rechizitoriul din 15 septembrie 2025.

Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi de comunicarea de informaţii false în formă continuată (două acte materiale).

Horaţiu Potra a fost trimis în judecată pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, precum şi nerespectarea regimului materiilor explozive. De asemenea, fiul său, Dorian Potra, şi nepotul său, Alexandru Potra, sunt acuzaţi de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Lista completă a celorlalți inculpați trimiși în judecată în aceeași cauză cuprinde numele următorilor: Potra Dorian, Potra Alexandru Cosmin, Dărăbanţ Matei, Lup Andrei-Florin, Lup Ioan, Szanto Daniel, Apahidean Marius, Borişca Cristian Sergiu, Dragoman Vasile Leonard, Timofti Constantin, Goloşoiu Mihail, Hauptman Manfred-Ioan, Lăpădatu Claudiu Marian, Aniţei Iulian, Comiza Adrian, Lechinţan Traian, Moldovan Dionisie, Panţa Dan-Cristian, Lascu Bogdan-Florin şi Mureşan Ovidiu-Claudiu.

În ceea ce privește măsurile preventive, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, la 17 iunie, înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru Horațiu Potra. Anterior, instanța admisese și contestațiile fiului și nepotului acestuia, care au fost plasați sub control judiciar după ce inițial se aflaseră în arest la domiciliu.

Horațiu Potra a fost localizat și prins în Dubai în luna septembrie 2025. Procedurile de aducere în țară s-au derulat rapid după ce acesta și-a dat acordul pentru transfer, în condițiile în care între România și Emiratele Arabe Unite nu există un acord de extrădare. Acesta a fost escortat în România pe 20 noiembrie 2025, împreună cu fiul și nepotul său.

Separat de această cauză, Călin Georgescu este trimis în judecată într-un al doilea dosar penal, în care este acuzat de propagandă legionară şi de promovare în public a unor persoane vinovate de genocid şi crime de război. În acest al doilea dosar, Georgescu a obținut revocarea definitivă a controlului judiciar la 3 aprilie, în urma unei decizii a Tribunalului București.

Conform actului de sesizare a instanței, investigația a vizat evenimentele care au urmat hotărârii Curții Constituționale din 6 decembrie 2024, prin care au fost anulate alegerile prezidențiale din România. Procurorii au reținut că, în dimineața zilei de 7 decembrie 2024, Călin Georgescu s-a întâlnit în condiții de clandestinitate cu Horațiu Potra la un complex de echitație din localitatea Ciolpani, județul Ilfov. Anchetatorii menționează că Potra, cunoscut pentru activități în zone de conflict internațional și recrutare sau instruire paramilitară, îl sprijinise pe Georgescu și pe parcursul campaniei electorale.

Rechizitoriul indică faptul că în cadrul întâlnirii de la Ciolpani s-a discutat un plan ce prevedea ca un grup cu pregătire militară, aflat în anturajul lui Potra, să desfășoare acțiuni violente cu caracter subversiv pentru deturnarea manifestațiilor publice care aveau loc în acea perioadă.

Procurorii susțin că strategia urmărea manipularea emoțiilor colective într-un moment de tensiune socială ridicată pentru a îngreuna sau împiedica exercitarea puterii de stat și a schimba ordinea constituțională. Prin acțiunile sale de la acea vreme – inclusiv contactarea liderului unei organizații radical-naționaliste și transmiterea unor mesaje către susținători –, Călin Georgescu ar fi întreținut rezoluția infracțională a lui Potra.

Anchetatorii au stabilit că Horațiu Potra a organizat un grup paramilitar format din 21 de persoane. Planul presupunea deplasarea acestora cu șapte autovehicule către București pentru a declanșa acțiuni violente capabile să blocheze exercitarea puterii legitime în stat și să pericliteze siguranța națională.

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, forțele de ordine au organizat filtre rutiere în zonele Balotești-Săftica (județul Ilfov), Mănești și Cornești (județul Dâmbovița), precum și în Capitală. În urma controalelor efectuate asupra autoturismelor oprite, polițiștii au descoperit și ridicat: cuțite tip briceag, pumnale și cuțite cu lamă lungă, bastoane telescopice și box-uri, spray-uri cu piper și topoare, pistoale și materiale pirotehnice din categorii periculoase, cu potențial de a genera explozii.

Ulterior, în zilele de 26 și 27 februarie 2025, procurorii au pus în executare 47 de mandate de percheziție domiciliară în județele Sibiu, Mureș, Ilfov, Timiș și Cluj, la adresele a 27 de persoane și la patru sedii de firmă aparținând unor apropiați ai lui Călin Georgescu.

La locuința lui Horațiu Potra, anchetatorii au descoperit un seif încastrat sub podea care conținea teancuri de dolari, precum și numeroase arme deținute ilegal. La momentul perchezițiilor, Potra a declarat că își asumă nerespectarea regimului armelor și munițiilor, refuzând să ofere detalii suplimentare.