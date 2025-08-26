Invitatii EVZ Suspendarea regimului fără vize cu UE pentru moldoveni după alegeri: modelul georgian sau altceva







Transferul de putere după apropiatele alegeri parlamentare moldovenești și abandonarea status quo-ului actual pot implica o revizuire a relațiilor cu actorii externi.

Astfel, complicarea relațiilor bilaterale dintre Chișinău și Bruxelles ar putea fi direct proporțională cu gradul de apropiere a viitorului guvern față de Moscova. Această logică se reflectă în discursul electoral, uneori alarmist, al reprezentanților Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care fac referire la scenarii negative, citând exemplul Georgiei.

Printre riscurile cu care s-ar putea confrunta Republica Moldova dacă forțele asociate cu Rusia ar prelua puterea s-ar număra și anularea regimului fără vize cu UE, în vigoare din 2016. Un astfel de scenariu negativ este inspirat de „anti-modelul” georgian.

În prezent, impasul din relațiile UE-Georgia depășește negocierile de aderare, care au fost blocate în iulie 2024. Cazul Georgiei arată că, în procesul de deteriorare a relațiilor bilaterale, alte beneficii oferite de UE pot deveni reversibile, inclusiv regimul fără vize.

Când și dacă va fi revizuită liberalizarea vizelor pentru Georgia rămâne o variabilă încă necunoscută. Cu toate acestea, acest scenariu figurează în strategiile electorale moldovenești de mobilizare a voturilor împotriva forțelor politice cărora li se atribuie legături speciale cu Rusia - Blocul „Patriotic”, condus de Socialiști, și Blocul „Alternativ”.

Anterior, unii lideri ale acestor formațiuni au evaluat pozitiv politicile georgiene privind reglementarea finanțării externe a societății civile. Promovând un discurs „pro-suveranitate”, reprezentanții acestor forțe politice au propus preluarea experienței georgiene pentru a limita influența externă (occidentală).

În practică, orice încălcare a libertăților societății civile (drepturile omului) poate avea consecințe negative asupra liberalizării vizelor, dar și asupra Acordului de Asociere și a regimului de liber schimb cu UE. Având în vedere că una dintre principalele preocupări post-electorale va fi relansarea economiei, adoptarea unor politici (vizavi de societatea civilă) care pot limita accesul la piețe și finanțarea europeană ar fi contraproductivă.

Este mult mai probabil ca, la începutul mandatului său, un posibil guvern eurosceptic să implementeze mecanismele restrictive pe care PAS le-a creat pentru a combate interferența Rusiei. Astfel, instrumentele PAS pot deveni peste noapte pârghii de presiune asupra anumitor ONG-uri și instituții media moldovenești. O astfel de abordare ar proteja guvernul eurosceptic de sancțiunile Bruxelles-ului în cazul preluării modelului georgian.

În Georgia, natura represivă a regimului oligarhic a alimentat conflictele cu tabăra opoziției, mass-media și ONG-urile. Drept urmare, instituțiile democratice construite începând cu 2003 au început să se erodeze. Au fost introduse mecanisme legale, tratând societatea civilă și mass-media drept „agenți ai influenței externe”, dacă obțin peste 20% din venituri din finanțare externă (occidentală și nu numai).

Politicile aplicate au început să semene cu cele ale statelor autoritare din regiune, precum Rusia sau Azerbaidjanul. Retorică dură și campanii de dezinformare, cu legături atribuite partidului de guvernământ, au vizat în mod regulat UE, subminând încrederea reciprocă.

Acuzațiile de fraudă la alegerile parlamentare georgiene din 24 octombrie 2024, formulate de UE, au adăugat o dimensiune electorală crizei de legitimitate de partea georgiană. Ca răspuns, Bruxelles-ul a înghețat dialogul de aderare la UE (iulie 2024), a anulat asistența financiară (30 de milioane de euro) și a suspendat regimul de liberalizare a vizelor pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice (ianuarie 2025).

În iulie 2025, Comisia Europeană a solicitat revocarea legislației (privind finanțarea ONG-urilor și a mass-media, drepturile LGBTQ), care contrazice angajamentele asumate de Georgia la obținerea călătoriilor fără viză în 2017. Pentru a tempera eforturile actorilor europeni, guvernul georgian („Visul Georgian”) a declarat o pauză în dialogul de aderare cu UE până în 2028.

Deși este deja posibilă prin vot majoritar (fără a fi necesar consens), suspendarea regimului fără vize pentru populația georgiană ridică semne de întrebare. Implicațiile unei astfel de decizii vor fi suportate de cetățeni, în loc să-i penalizeze exclusiv pe exponenții regimului, care pot intra în continuare în UE pe baza unor pașapoarte biometrice nediplomatice.

Anularea beneficiului de a călători în UE înainte de alegerile locale (4 octombrie 2025) ar putea fi în detrimentul opoziției, care s-a retras din activitatea legislativă și/sau intenționează să boicoteze alegerile locale (cu excepția partidelor politice „Lelo” și „Pentru Georgia”).

Prin urmare, după aproape un an de la introducerea primelor politici represive împotriva ONG-urilor și a mass-media, UE încă nu are o poziție definitivă cu privire la utilitatea suspendării regimului fără vize în vederea schimbării atitudinii guvernării.

Suspendarea regimului fără vize pentru moldoveni va fi o opțiune pentru UE dacă guvernul de la Chișinău va implementa politici represive similare cu cele din Georgia. Cu toate acestea, procesul nu poate fi imediat, iar UE va folosi condiționalitatea financiară pentru a preveni implementarea legilor neconforme.

Cel mai degrabă, ca și în cazul Georgiei, înainte de a semnala riscul suspendării vizelor pentru populație, UE va introduce restricții de călătorie pentru elită (deținătorii de pașapoarte diplomatice). Utilizarea măsurilor represive de tip georgian va depinde de doi factori majori: stabilitatea economiei naționale și eficiența pârghiilor deja existente (create în timpul guvernării PAS) pentru a exercita presiune asupra oponenților din societatea civilă.

Dacă PAS nu obține o majoritate, atunci formarea unui posibil guvern eurosceptic nu va însemna automat preluarea politicilor represive ale Georgiei. Îmbunătățirea situației economice ar putea determina viitoarele autorități să amâne orice politici de presiune asupra societății civile pentru a nu afecta finanțarea externă, mai ales la începutul mandatului lor.

Există o probabilitate mare ca un eventual guvern eurosceptic să preia mecanismele create de PAS în domeniile legate de activitatea media, dezinformare etc. Acest lucru i-ar permite să evite sancțiunile din partea UE, deoarece mecanismele utilizate de oponenții PAS au fost stabilite fără a întâmpina obiecții din partea Bruxelles-ului.

În acest caz, politicile importate din Georgia ar fi mult mai costisitoare pentru reputația viitorului guvern de la Chișinău decât convertirea celor moldovenești preexistente. Prin urmare, UE ar putea avea dificultăți în a justifica suspendarea regimului fără vize pentru moldoveni.

Dacă forțele eurosceptice domină viitorul parlament, cu majoritate absolută sau constituțională, atunci interesul pentru „georgizarea” politicilor moldovenești față de ONG-uri și mass-media va crește. Cu toate acestea, un astfel de scenariu va fi puțin probabil dacă agresiunea rusească în Ucraina va continua în starea actuală sau va escalada.

Într-un astfel de caz, Ucraina și România nu vor tolera un guvern de la Chișinău care are tendințe represive. Pe lângă sancțiunile UE (politice, economice etc.), cele două țări pot implementa restricții împotriva elitelor moldovenești, după cazul restricțiilor de călătorie impuse de România primarului de Chișinău, Ion Ceban.

Prin urmare, UE ar putea să nu fie nevoită să suspende regimul fără vize pentru a preveni o eventuală deteriorare a instituțiilor democratice moldovenești.