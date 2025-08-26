Politica Benelux susține integrarea europeană și transparența alegerilor parlamentare în Republica Moldova







Republica Moldova. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere importantă cu miniștrii de externe din statele Benelux – Belgia, Luxemburg și Țările de Jos. Oficialii europeni au transmis că sprijinul lor pentru integrarea europeană a Moldovei este constant. Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 vor fi definitorii pentru viitorul democratic al țării.

Discuții axate pe securitate, justiție și integrare europeană

Conferința a fost susținută de șeful diplomației de la Chișinău, Mihai Popșoi, împreună cu Xavier Bettel, ministrul afacerilor externe al Luxemburgului, Maxime Prévot, ministrul afacerilor externe al Belgiei, și Heleen Bakker, director general pentru cooperare europeană al Țărilor de Jos. În cadrul discuțiilor, s-au abordat subiecte precum securitatea cibernetică, dezinformarea, atacurile informaționale și pregătirea autorităților pentru organizarea alegerilor parlamentare din toamnă. Acestea sunt puncte esențiale pentru stabilitatea democratică a Republicii Moldova.

„Sprijinul Luxemburgului, Belgiei și Țărilor de Jos ne dă încredere să continuăm reformele și să construim o societate democratică, sigură și prosperă – parte a marii familii europene.Vizita reconfirmă sprijinul ferm al statelor Benelux pentru parcursul european al Republicii Moldova”, a declarat Mihai Popșoi, viceprim-ministrul Republicii Moldova.

Membrii delegației Benelux au apreciat eforturile autorităților moldovenești de a demonstra transparență și capacitate de gestionare a crizelor, inclusiv în ceea ce privește migrația și sprijinul acordat refugiaților ucraineni, evidențiind solidaritatea europeană în contextul agresiunii rusești. Totodată, Ministrul de externe al Luxemburgului, Xavier Bettel, a declarat că alegerea viitorului european aparține cetățenilor moldoveni.

„Locul Moldovei este în Europa. Alegerea vă aparține vouă, cetățenilor, și nimeni nu are dreptul să decidă în locul vostru. Noi, țările Benelux, am fost printre fondatorii Uniunii Europene. Am demonstrat că diferențele dintre noi nu sunt o slăbiciune, ci o forță. În Europa am crescut în libertate, în pace, în prosperitate și în respect. Același viitor îl merită și Republica Moldova. Dacă alegeți drumul european, veți aparține unei familii în care fiecare voce contează”, a afirmat Bettel.

Agenda vizitei a inclus întâlniri cu președinta Maia Sandu și viceprim-ministrul Mihai Popșoi. De asemenea, a cuprins o excursie la Parcul Fotovoltaic din Rădeni și Digital Park, precum și o dezbatere cu tinerii din Republica Moldova. Vizita a avut ca scop consolidarea relațiilor bilaterale. De asemenea, ea a urmărit aprofundarea cooperării multilaterale între Republica Moldova și statele Benelux, cu accent pe independența energetică, protejarea democrației și parcursul european al țării.